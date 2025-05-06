Производителей пиротехники обвинили во взрыве в Подмосковье

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении производителей пиротехники по факту гибели девяти человек. Об этом сообщает Генпрокуратура России.
«В суд направлено уголовное дело в отношении руководителей предприятия по производству пиротехники, по вине которых погибли девять человек и трое пострадали», — пишет Генпрокуратура РФ на официальном сайте. Сергей Чанкаев, Олег Юров и Александр Варенов занимали руководящие должности на предприятии в ОАО «Пиро-Росс», специализирующемся на выпуске салютов и пиротехнических изделий. В их обязанности входил контроль за соблюдением промышленной безопасности, обеспечением безопасных условий труда, а также надзор за технологическим процессом и хранением взрывчатых веществ.
Руководители знали о существующих на предприятии системных нарушениях, однако не предприняли мер для их устранения. В результате 9 августа 2023 года на территории производства произошел взрыв в помещении, не предназначенном для хранения пиротехники и пороха, погибли девять человек, еще трое получили тяжкий вред здоровью.
Фигурантам предъявлено обвинение за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сергиево-Посадский городской суд Московской области.
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