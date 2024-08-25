25 августа 2024

Челябинская актриса Оболдина снимается в новом сериале про секспросвет на ТНТ

© Служба новостей «URA.RU»
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О дате премьеры сериала с Оболдиной пока ничего неизвестно
О дате премьеры сериала с Оболдиной пока ничего неизвестно Фото:

Актриса Инга Оболдина, родившаяся в Кыштыме (Челябинская область), участвует в съемках нового сериала «Про это самое», где главную роль врача-сексолога исполнил актер Денис Власенко. Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру».

«В сериале также снялись Валерия Репина, Олег Гаас, Инга Оболдина, Александр Ильин, Сергей Степин и Арина Шелобанова. Впервые проект был показан на фестивале „Пилот“ в 2023 году», — сообщается на сайте.

Как сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ, многосерийный фильм «Про это самое» это не только про секс, но и про отношения, уважение, любовь к друг другу и психологию. По сюжету врач Митя, отучившийся в Петербурге на сексолога-психолога, возвращается в село Озерное. Однако местные жители не приняли его и обозвали «писькиным доктором». В дальнейшем Митя устроит секспросвет в деревне и разрушит суеверия и предрассудки на счет табуированной темы. Режиссеры картины также уточнили, что сериал имеет образовательный посыл в комедийной форме.

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Актриса Инга Оболдина, родившаяся в Кыштыме (Челябинская область), участвует в съемках нового сериала «Про это самое», где главную роль врача-сексолога исполнил актер Денис Власенко. Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру». «В сериале также снялись Валерия Репина, Олег Гаас, Инга Оболдина, Александр Ильин, Сергей Степин и Арина Шелобанова. Впервые проект был показан на фестивале „Пилот“ в 2023 году», — сообщается на сайте. Как сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ, многосерийный фильм «Про это самое» это не только про секс, но и про отношения, уважение, любовь к друг другу и психологию. По сюжету врач Митя, отучившийся в Петербурге на сексолога-психолога, возвращается в село Озерное. Однако местные жители не приняли его и обозвали «писькиным доктором». В дальнейшем Митя устроит секспросвет в деревне и разрушит суеверия и предрассудки на счет табуированной темы. Режиссеры картины также уточнили, что сериал имеет образовательный посыл в комедийной форме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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