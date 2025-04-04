Социологи отметили любовь россиян к «черным кредиторам»

Россияне значительно чаще обращаются к нелегальным кредиторам, если считают, что их шансы на получение кредита в банке или МФО низки, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Эта тенденция особенно выражена среди тех, кто уже столкнулся с отказами по официальным заявкам на кредит.
«Россияне втрое чаще обращаются к нелегальным кредиторам, если не верят в успешность получения ссуды в банке или МФО», — пишет РБК со ссылкой на исследование. По данным социологов, 2% граждан хотя бы раз обращались за финансовой помощью к нелицензированным организациям, не имеющим разрешения от Центробанка. В то же время, среди тех респондентов, которые считают свои возможности получить официальный кредит или заем в МФО невысокими, процент тех, кто воспользовался услугами нелегальных кредиторов, увеличивается до 6%.
Авторы исследования отмечают, что нелегальные кредиторы формируют параллельную финансовую систему для отвергнутых официальными финансовыми институтами людей. Также исследование указывает на высокую толерантность к использованию нелегального кредитования в России, что приводит к замкнутому кругу долговой зависимости среди значительной части клиентов таких организаций.
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