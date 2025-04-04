Социологи отметили любовь россиян к «черным кредиторам»

ВЦИОМ: россияне стали чаще обращаться к нелегальным кредитным организациям
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У «черных кредиторов» занимали деньги 2% россиян
У «черных кредиторов» занимали деньги 2% россиян Фото:

Россияне значительно чаще обращаются к нелегальным кредиторам, если считают, что их шансы на получение кредита в банке или МФО низки, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Эта тенденция особенно выражена среди тех, кто уже столкнулся с отказами по официальным заявкам на кредит.

«Россияне втрое чаще обращаются к нелегальным кредиторам, если не верят в успешность получения ссуды в банке или МФО», — пишет РБК со ссылкой на исследование. По данным социологов, 2% граждан хотя бы раз обращались за финансовой помощью к нелицензированным организациям, не имеющим разрешения от Центробанка. В то же время, среди тех респондентов, которые считают свои возможности получить официальный кредит или заем в МФО невысокими, процент тех, кто воспользовался услугами нелегальных кредиторов, увеличивается до 6%.

Авторы исследования отмечают, что нелегальные кредиторы формируют параллельную финансовую систему для отвергнутых официальными финансовыми институтами людей. Также исследование указывает на высокую толерантность к использованию нелегального кредитования в России, что приводит к замкнутому кругу долговой зависимости среди значительной части клиентов таких организаций.

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Россияне значительно чаще обращаются к нелегальным кредиторам, если считают, что их шансы на получение кредита в банке или МФО низки, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Эта тенденция особенно выражена среди тех, кто уже столкнулся с отказами по официальным заявкам на кредит. «Россияне втрое чаще обращаются к нелегальным кредиторам, если не верят в успешность получения ссуды в банке или МФО», — пишет РБК со ссылкой на исследование. По данным социологов, 2% граждан хотя бы раз обращались за финансовой помощью к нелицензированным организациям, не имеющим разрешения от Центробанка. В то же время, среди тех респондентов, которые считают свои возможности получить официальный кредит или заем в МФО невысокими, процент тех, кто воспользовался услугами нелегальных кредиторов, увеличивается до 6%. Авторы исследования отмечают, что нелегальные кредиторы формируют параллельную финансовую систему для отвергнутых официальными финансовыми институтами людей. Также исследование указывает на высокую толерантность к использованию нелегального кредитования в России, что приводит к замкнутому кругу долговой зависимости среди значительной части клиентов таких организаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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