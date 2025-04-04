Экс-посол США заявил, что для Трампа отношения с Путиным важнее Киева и ЕС

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Российско-американские отношения могут привести к ослаблению мирового влияния США
Российско-американские отношения могут привести к ослаблению мирового влияния США Фото:

Для президента США Дональда Трампа связи с российским лидером Владимиром Путиным имеют большее значение, чем отношения с Киевом и Европейским Союзом. Об этом сообщает бывший американский посол в РФ Майкл Макфол. 

«Стремление Трампа пойти на широкие уступки Путину также сигнализирует о том, что он считает отношения США с Россией более важными, чем связи с Украиной или остальной Европой», — пишет Макфол в журнале Foreign Affairs. Он указывает на то, что Трамп стремился завоевать благосклонность Путина, исключая вопрос о вступлении Украины в НАТО из международного обсуждения, а также настаивая на том, чтобы украинская сторона передала часть своих территорий России.

Трамп, по словам Макфола, вызвал недовольство своих ближайших союзников в США, угрожая ввести пошлины и присоединять другие государства. Такое положение дел может привести к тому, что союзники США откажутся от покупки американского оружия, сократят торговлю со Штатами. По мнению Макфола, это приведет к ослаблению влияния США в мировом масштабе.

Политика Трампа по укреплению связей с Россией и одновременному ослаблению отношений с европейскими союзниками вызвала обеспокоенность на международной арене. Ранее сообщалось, что американский лидер начал отдаляться от Европы, что рассматривалось как стратегическое преимущество для России, в то время как Европа ощущала себя изолированной в условиях новых геополитических вызовов.

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Для президента США Дональда Трампа связи с российским лидером Владимиром Путиным имеют большее значение, чем отношения с Киевом и Европейским Союзом. Об этом сообщает бывший американский посол в РФ Майкл Макфол.  «Стремление Трампа пойти на широкие уступки Путину также сигнализирует о том, что он считает отношения США с Россией более важными, чем связи с Украиной или остальной Европой», — пишет Макфол в журнале Foreign Affairs. Он указывает на то, что Трамп стремился завоевать благосклонность Путина, исключая вопрос о вступлении Украины в НАТО из международного обсуждения, а также настаивая на том, чтобы украинская сторона передала часть своих территорий России. Трамп, по словам Макфола, вызвал недовольство своих ближайших союзников в США, угрожая ввести пошлины и присоединять другие государства. Такое положение дел может привести к тому, что союзники США откажутся от покупки американского оружия, сократят торговлю со Штатами. По мнению Макфола, это приведет к ослаблению влияния США в мировом масштабе. Политика Трампа по укреплению связей с Россией и одновременному ослаблению отношений с европейскими союзниками вызвала обеспокоенность на международной арене. Ранее сообщалось, что американский лидер начал отдаляться от Европы, что рассматривалось как стратегическое преимущество для России, в то время как Европа ощущала себя изолированной в условиях новых геополитических вызовов.
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