Пермские чиновники проверят качество воды в восьми городских реках

В 2025 году продолжится ежегодный мониторинг качества воды в малых реках Перми. Об этом сообщается на сайте городского управления по экологии и природопользованию.
«В этом году будет организовано наблюдение за качеством воды в малых реках города. Основные исследования пройдут на реках Данилиха (исток и устье), Егошиха (исток и устье), Ива (исток и устье) и Мулянка (устье), где пробы воды будут отбираться шесть раз в течение года. В летний период дополнительно проверят состояние рек Малая Язовая, Гайва, Пыж и Брюханиха», — уточнили в управлении.
Качество воды оценят по 16 ключевым показателям, включая содержание растворенного кислорода, соединений азота, хлоридов, сульфатов, тяжелых металлов (медь, цинк), нефтепродуктов и других загрязняющих веществ. Полученные данные сравнят с нормативами, установленными Министерством сельского хозяйства РФ.
Итоги исследований опубликуют в открытом доступе на сайте управления. Там же уже размещены результаты аналогичного мониторинга за 2024 год.
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