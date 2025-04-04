04 апреля 2025

Пермские чиновники проверят качество воды в восьми городских реках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пробы воды будут исследовать на 16 показателей
Пробы воды будут исследовать на 16 показателей Фото:

В 2025 году продолжится ежегодный мониторинг качества воды в малых реках Перми. Об этом сообщается на сайте городского управления по экологии и природопользованию. 

«В этом году будет организовано наблюдение за качеством воды в малых реках города. Основные исследования пройдут на реках Данилиха (исток и устье), Егошиха (исток и устье), Ива (исток и устье) и Мулянка (устье), где пробы воды будут отбираться шесть раз в течение года. В летний период дополнительно проверят состояние рек Малая Язовая, Гайва, Пыж и Брюханиха», — уточнили в управлении.

Качество воды оценят по 16 ключевым показателям, включая содержание растворенного кислорода, соединений азота, хлоридов, сульфатов, тяжелых металлов (медь, цинк), нефтепродуктов и других загрязняющих веществ. Полученные данные сравнят с нормативами, установленными Министерством сельского хозяйства РФ.

Итоги исследований опубликуют в открытом доступе на сайте управления. Там же уже размещены результаты аналогичного мониторинга за 2024 год.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2025 году продолжится ежегодный мониторинг качества воды в малых реках Перми. Об этом сообщается на сайте городского управления по экологии и природопользованию.  «В этом году будет организовано наблюдение за качеством воды в малых реках города. Основные исследования пройдут на реках Данилиха (исток и устье), Егошиха (исток и устье), Ива (исток и устье) и Мулянка (устье), где пробы воды будут отбираться шесть раз в течение года. В летний период дополнительно проверят состояние рек Малая Язовая, Гайва, Пыж и Брюханиха», — уточнили в управлении. Качество воды оценят по 16 ключевым показателям, включая содержание растворенного кислорода, соединений азота, хлоридов, сульфатов, тяжелых металлов (медь, цинк), нефтепродуктов и других загрязняющих веществ. Полученные данные сравнят с нормативами, установленными Министерством сельского хозяйства РФ. Итоги исследований опубликуют в открытом доступе на сайте управления. Там же уже размещены результаты аналогичного мониторинга за 2024 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...