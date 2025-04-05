Стали известны предполагаемые прогнозы по ключевой ставке

Центральный банк планирует поддерживать ключевую процентную ставку на повышенном уровне в течение продолжительного времени. Об этом сообщает инвестиционный советник Юлия Кузнецова.
«Если ставку начнут снижать, то инфляция может начать прогрессировать. <...> Мне кажется, что именно таким принципам верен ЦБ», — рассказала Кузнецова в эфире радио Sputnik. Она добавила, что Банк России сохранит высокую процентную ставку для усиления ее воздействия на экономику.
Вопреки текущим сложностям, ЦБ не планирует снижение ставки, поскольку это может привести к долгосрочным экономическим проблемам, отметила Кузнецова. Она также сослалась на множество исследований ведущих мировых экономистов. Эти работы анализировали ситуации, когда правительства начинали снижение ключевой ставки после достижения определенного уровня контроля над инфляцией.
В ходе заседания Госдумы председатель Банка России Эльвира Набиуллина выразила мнение, что преждевременное понижение ключевой ставки может вызвать повышение цен и увеличение ставок на рынке. Она также отметила, что регулятор рассматривает вариант увеличения ключевой ставки в случае возникновения инфляционных рисков, передает «Национальная служба новостей».
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