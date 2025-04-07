Станции Илона Маска на Украине были разнесены российскими военными

ВС РФ уничтожили 13 украинских пунктов управления БПЛА и 4 станции Starlink
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Станции принадлежат американскому бизнесмену Илону Маску
Станции принадлежат американскому бизнесмену Илону Маску Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили на Украине четыре станции связи Starlink, принадлежащие американскому бизнесмену Илону Маску, а также 21 беспилотник. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

«Расчетами противовоздушной обороны уничтожены барражирующий боеприпас Ram X, а также 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Уничтожены 13 пунктов управления БПЛА, четыре станции спутниковой связи Starlink», — сказал Бигма, чьи слова приводит ТАСС.

Это не первые подбитые станции Starlink. Ранее бойцы этой же группировки уничтожили пять подобных станций.

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Российские военные уничтожили на Украине четыре станции связи Starlink, принадлежащие американскому бизнесмену Илону Маску, а также 21 беспилотник. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма. «Расчетами противовоздушной обороны уничтожены барражирующий боеприпас Ram X, а также 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Уничтожены 13 пунктов управления БПЛА, четыре станции спутниковой связи Starlink», — сказал Бигма, чьи слова приводит ТАСС. Это не первые подбитые станции Starlink. Ранее бойцы этой же группировки уничтожили пять подобных станций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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