Гражданин Китая стал миллионным получателем российской визы нового формата

Гражданин Китая стал миллионным обладателем российской электронной визы. Турист из Поднебесной уже собирается посетить нашу страну.
«5 апреля единую электронную визу получил миллионный иностранец. Им стал гражданин Китая, намеревающийся посетить Российскую Федерацию с туристической целью», — говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел (МИД).
Вместе с тем дипведомстве отметили, что система электронных виз функционирует с 1 августа 2023 года. И она уже успела доказать свою эффективность и популярность. За первый год работы ей воспользовались граждане 64 стран. А общее количество таких виз составило 78% от числа всех остальных категорий, выданных за этот период.
Также в начале апреля МИД РФ предложил предложил продлить период действия электронных виз для иностранных граждан в два раза: с 60 до 120 дней. Но вместе с тем МВД России усиливает контроль за мигранционным режимом в стране.
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