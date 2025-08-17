Журналист президентского пула показал, как умывался на Аляске. Видео

Зарубин продемонстрировал американский умывальник в действии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Аляске журналистам пришлось надавить на педаль, чтобы воспользоваться умывальником (архивное фото)
На Аляске журналистам пришлось надавить на педаль, чтобы воспользоваться умывальником (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Журналист президентского пула Павел Зарубин показал, как устроены умывальники в США во время командировки на Аляску, где проходил саммит России и США. По его словам, чтобы воспользоваться умывальником, нужно нажать на специальную педаль.

«Захотелось помыть руки здесь в США — пришел, увидел вот такую конструкцию, подумал, как это вообще работает. Оказывается, педаль надо нажать, тогда можно ручки помыть», — заявил Зарубин на видео, которое опубликовано в его telegram-канале.

Он отметил, что прежде всего возникает острое желание умыться, поскольку к этому времени команда находится на ногах примерно 40 часов. Он добавил, что если приложить больше усилий при нажатии, воды будет поступать больше, однако ее запас подходит к концу. «Вот уже и галстук намочил... ну все», — заключил он.

15 августа в Анкоридже (Аляска) состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые продолжались почти три часа. После встречи лидеры провели короткую пресс-конференцию. Трамп отметил, что дальнейшее урегулирование конфликта на Украине зависит от президента Украины Владимира Зеленского и европейских стран. Путин, в свою очередь, заявил, что специальной военной операции можно было бы избежать, если бы в момент начала конфликта президентом США был Трамп. По данным The New York Times, российский лидер потребовал от Вашингтона гарантий признания русского языка официальным на Украине и обеспечения безопасности русских православных храмов, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Журналист президентского пула Павел Зарубин показал, как устроены умывальники в США во время командировки на Аляску, где проходил саммит России и США. По его словам, чтобы воспользоваться умывальником, нужно нажать на специальную педаль. «Захотелось помыть руки здесь в США — пришел, увидел вот такую конструкцию, подумал, как это вообще работает. Оказывается, педаль надо нажать, тогда можно ручки помыть», — заявил Зарубин на видео, которое опубликовано в его telegram-канале. Он отметил, что прежде всего возникает острое желание умыться, поскольку к этому времени команда находится на ногах примерно 40 часов. Он добавил, что если приложить больше усилий при нажатии, воды будет поступать больше, однако ее запас подходит к концу. «Вот уже и галстук намочил... ну все», — заключил он. 15 августа в Анкоридже (Аляска) состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые продолжались почти три часа. После встречи лидеры провели короткую пресс-конференцию. Трамп отметил, что дальнейшее урегулирование конфликта на Украине зависит от президента Украины Владимира Зеленского и европейских стран. Путин, в свою очередь, заявил, что специальной военной операции можно было бы избежать, если бы в момент начала конфликта президентом США был Трамп. По данным The New York Times, российский лидер потребовал от Вашингтона гарантий признания русского языка официальным на Украине и обеспечения безопасности русских православных храмов, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...