Идеальное сочетание: где в Екатеринбурге готовят огромные порции по бюджетным ценам. Фото, видео

В Екатеринбурге открылся корнер, где можно приготовить блюдо самому

08 апреля 2025 в 19:02 Размер текста - 17 +

Создавать свое идеальное блюдо гости могут сами Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Проверено на себе Некоторые посетители остаются недовольны заведениями: то вкус не тот, то соли недостаточно, то смущает сочетание ингредиентов. На этот случай есть выход — стать творцом блюда самостоятельно. В Екатеринбурге одной из таких точек является корнер «Малатан», специализирующийся на азиатской кухне. URA.RU проверило на себе — возможно ли из рандомного набора продуктов приготовить блюдо на свой вкус и удобно ли это. Как это устроено Малатан — это вид китайской уличной еды родом из провинции Сычуань. При этом у него нет конкретного вкуса и внешнего вида, потому что, кроме заправки, правил относительно необходимых ингредиентов нет. Попробовать такое необычное блюдо можно, например, в точке «Малатан». Всего есть три корнера: в ТРЦ «Пассаж», «Гринвич» и гастромолле «Главный». Среди ингредиентов попадаются необычные экземпляры Фото: Илья Московец © URA.RU В чем суть: гость подходит к специальному стенду, где стоят огромные миски. Рядом — витрина, в которой хранятся различные боксы с добавками: фрикадельки (куриные, рыбные, говяжьи с бульоном внутри, креветочные), картофель, кукуруза, креветки, крабовые палочки, токпокки, разные виды зеленого салата, помидоры, морская капуста, муэр, фунчоза, рисовая, пшеничная и картофельная лапша, лотос, бамбук, вешенки и многое другое. Набирать ингредиенты нужно самому специальными щипцами. После посетитель подходит на кассу, где ему взвешивают набранное. Платить нужно не конкретную цену, а за вес продукта: за 100 грамм придется отдать 149 рублей. После предлагают сделать из этого WOK лапшу или суп. Бульон тоже идет на выбор: молочный, томатный, Том Ям, говяжий. На приготовление блюда у персонала уходит минимум времени. После подачи можно добавить перец чили, зеленый лук, петрушку, кунжутную пасту или масло, соевый соус, масло кунжутного перца или уксус. Тут количество продукта гости регулируют самостоятельно. Каково это на вкус У витрины глаза разбегаются: хочется попробовать все, особенно редкие ингредиенты. Решили взять зеленый салат, фунчозу, вешенки, токпокки, фрикадельки из рыбы и говядины, бамбук, жареный тофу, морской гриб и сделать из этого суп. В основу попросили добавить Том Ям — беспроигрышный вариант для блюд китайской кухни. По итогу блюдо без бульона вышло на 337 грамм, отдали мы за него 497 рублей. Несмотря на «готовку», руки пачкать не пришлось. Такой яркий суп вышел по итогу Фото: Илья Московец © URA.RU После повар приступил к пригтовлению, и меньше чем через 10 минут на стойке был суп. В качестве приборов выдают ложку, вилку и деревянные палочки. Порция получилась огромной, несмотря на то, ингредиентами старались не увлекаться: по ощущениям, тарелка по объему была чуть ли не 0,5 л. Суп вышел наваристым и ярким по вкусу. Хоть в одной чашке были намешаны разные продукты, они друг друга не перебивали. Если не перебарщивать с добавками на стойке, блюдо получается немного островатым и пикантным. Все ингредиенты были проварены, и ни один из них не пропал при готовке (некоторые посетители жаловались на это). Нужно быть осторожными с говяжьими фрикадельками: у них плотная текстура, а при укусе изнутри брызгает бульон. Бамбук на любителя, все остальное — китайская классика. Совет: не стоит бросаться на все ингредиенты сразу, как на шведском столе в заграничном отеле. В противном случае получится мешанина и огромная порция, с которой придется расстаться тут же на фудкорте. И самое главное — не сочетайте мясо и множество рыбы, они плохо дружат. Как итог, концепция интересная, но нужна определенная смелость, чтобы взяться за сочетание различных продуктов. Ассортимент здесь большой, продукты свежие, но к открытию (в 10:00) могут стоять не все боксы, хотя их оперативно выносят. Корнер подойдет тем, кто любит экспериментировать и ищет свое идеальное блюдо. Наша оценка — 10 из 10. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые посетители остаются недовольны заведениями: то вкус не тот, то соли недостаточно, то смущает сочетание ингредиентов. На этот случай есть выход — стать творцом блюда самостоятельно. В Екатеринбурге одной из таких точек является корнер «Малатан», специализирующийся на азиатской кухне. URA.RU проверило на себе — возможно ли из рандомного набора продуктов приготовить блюдо на свой вкус и удобно ли это. Малатан — это вид китайской уличной еды родом из провинции Сычуань. При этом у него нет конкретного вкуса и внешнего вида, потому что, кроме заправки, правил относительно необходимых ингредиентов нет. Попробовать такое необычное блюдо можно, например, в точке «Малатан». Всего есть три корнера: в ТРЦ «Пассаж», «Гринвич» и гастромолле «Главный». В чем суть: гость подходит к специальному стенду, где стоят огромные миски. Рядом — витрина, в которой хранятся различные боксы с добавками: фрикадельки (куриные, рыбные, говяжьи с бульоном внутри, креветочные), картофель, кукуруза, креветки, крабовые палочки, токпокки, разные виды зеленого салата, помидоры, морская капуста, муэр, фунчоза, рисовая, пшеничная и картофельная лапша, лотос, бамбук, вешенки и многое другое. Набирать ингредиенты нужно самому специальными щипцами. После посетитель подходит на кассу, где ему взвешивают набранное. Платить нужно не конкретную цену, а за вес продукта: за 100 грамм придется отдать 149 рублей. После предлагают сделать из этого WOK лапшу или суп. Бульон тоже идет на выбор: молочный, томатный, Том Ям, говяжий. На приготовление блюда у персонала уходит минимум времени. После подачи можно добавить перец чили, зеленый лук, петрушку, кунжутную пасту или масло, соевый соус, масло кунжутного перца или уксус. Тут количество продукта гости регулируют самостоятельно. У витрины глаза разбегаются: хочется попробовать все, особенно редкие ингредиенты. Решили взять зеленый салат, фунчозу, вешенки, токпокки, фрикадельки из рыбы и говядины, бамбук, жареный тофу, морской гриб и сделать из этого суп. В основу попросили добавить Том Ям — беспроигрышный вариант для блюд китайской кухни. По итогу блюдо без бульона вышло на 337 грамм, отдали мы за него 497 рублей. Несмотря на «готовку», руки пачкать не пришлось. После повар приступил к пригтовлению, и меньше чем через 10 минут на стойке был суп. В качестве приборов выдают ложку, вилку и деревянные палочки. Порция получилась огромной, несмотря на то, ингредиентами старались не увлекаться: по ощущениям, тарелка по объему была чуть ли не 0,5 л. Суп вышел наваристым и ярким по вкусу. Хоть в одной чашке были намешаны разные продукты, они друг друга не перебивали. Если не перебарщивать с добавками на стойке, блюдо получается немного островатым и пикантным. Все ингредиенты были проварены, и ни один из них не пропал при готовке (некоторые посетители жаловались на это). Нужно быть осторожными с говяжьими фрикадельками: у них плотная текстура, а при укусе изнутри брызгает бульон. Бамбук на любителя, все остальное — китайская классика. Как итог, концепция интересная, но нужна определенная смелость, чтобы взяться за сочетание различных продуктов. Ассортимент здесь большой, продукты свежие, но к открытию (в 10:00) могут стоять не все боксы, хотя их оперативно выносят. Корнер подойдет тем, кто любит экспериментировать и ищет свое идеальное блюдо. Наша оценка — 10 из 10.