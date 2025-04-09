Челябинский следком подключился к расследованию дебоша в школе

Сотрудники СКР по Челябинской области подключились к расследованию дебоша в школе. По факту случившегося проводится доследственная проверка.
«По факту нападения на школу в СУ СКР по Челябинской области незамедлительно организована доследственная проверка по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Следователь СК России установит все обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Неадекват прорвался в школу утром 10 апреля. Он сломал турникет и попал в кабинет директора, где разбил компьютер. Два учителя и занимающийся тяжелой атлетикой девятиклассник скрутили дебошира до приезда Росгвардии. Полиция передала его медикам для оценки психического состояния.
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