09 апреля 2025

Челябинский следком подключился к расследованию дебоша в школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту хулиганства
Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту хулиганства Фото:

Сотрудники СКР по Челябинской области подключились к расследованию дебоша в школе. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

«По факту нападения на школу в СУ СКР по Челябинской области незамедлительно организована доследственная проверка по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Следователь СК России установит все обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Неадекват прорвался в школу утром 10 апреля. Он сломал турникет и попал в кабинет директора, где разбил компьютер. Два учителя и занимающийся тяжелой атлетикой девятиклассник скрутили дебошира до приезда Росгвардии. Полиция передала его медикам для оценки психического состояния.

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Сотрудники СКР по Челябинской области подключились к расследованию дебоша в школе. По факту случившегося проводится доследственная проверка. «По факту нападения на школу в СУ СКР по Челябинской области незамедлительно организована доследственная проверка по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Следователь СК России установит все обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Неадекват прорвался в школу утром 10 апреля. Он сломал турникет и попал в кабинет директора, где разбил компьютер. Два учителя и занимающийся тяжелой атлетикой девятиклассник скрутили дебошира до приезда Росгвардии. Полиция передала его медикам для оценки психического состояния.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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