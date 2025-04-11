Украинские военные начали отводить силы из Горнальского монастыря

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ВСУ бегут из окружения ВС РФ из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря
ВСУ бегут из окружения ВС РФ из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Украинские военные (ВСУ) начали отводить свои подразделения из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря из-за угрозы окружения. Об этом сообщил источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

«Удалось вскрыть перемещение противника из Горнальского монастыря в направлении населенного пункта Горналь. Судя по всему, противник понимает, что сейчас находится в огневом мешке, поскольку подразделения вооруженных сил Российской Федерации (блокировали — ред. URA.RU) данный монастырь с трех направлений», — рассказал агентству РИА «Новости» источник в ВС РФ. Там отметили, что засечь передвижение ВСУ в населенном пункте удалось в ходе воздушной разведки.

Уточняется, что украинские военные пытаются эвакуировать свои силы в близлежащий населенный пункт Горналь, чтобы избежать полного окружения. Отмечается, если украинские подразделения не смогут быстро покинуть зону, они либо будут уничтожены, либо вынуждены будут сдаться в плен.

На территории Курской области не прекращаются ожесточенные боевые действия за контроль над последними двумя пунктами, которые находятся под контролем ВСУ — это село Горналь и хутор Олешня, расположенные в приграничной зоне с Украиной. Российские действия наносят серьезный урон украинским войскам.

ВСУ преобразовали Горнальского Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в боевую позицию из-за толстых стен и подвалов. ВС РФ блокировали выходы из монастыря.

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Украинские военные (ВСУ) начали отводить свои подразделения из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря из-за угрозы окружения. Об этом сообщил источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север». «Удалось вскрыть перемещение противника из Горнальского монастыря в направлении населенного пункта Горналь. Судя по всему, противник понимает, что сейчас находится в огневом мешке, поскольку подразделения вооруженных сил Российской Федерации (блокировали — ред. URA.RU) данный монастырь с трех направлений», — рассказал агентству РИА «Новости» источник в ВС РФ. Там отметили, что засечь передвижение ВСУ в населенном пункте удалось в ходе воздушной разведки. Уточняется, что украинские военные пытаются эвакуировать свои силы в близлежащий населенный пункт Горналь, чтобы избежать полного окружения. Отмечается, если украинские подразделения не смогут быстро покинуть зону, они либо будут уничтожены, либо вынуждены будут сдаться в плен. На территории Курской области не прекращаются ожесточенные боевые действия за контроль над последними двумя пунктами, которые находятся под контролем ВСУ — это село Горналь и хутор Олешня, расположенные в приграничной зоне с Украиной. Российские действия наносят серьезный урон украинским войскам. ВСУ преобразовали Горнальского Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в боевую позицию из-за толстых стен и подвалов. ВС РФ блокировали выходы из монастыря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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