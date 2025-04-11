На прощании с известным рэпером Пашей Техником его приятель Максим запустил над толпой поклонников для съемки мероприятия. Полиция уже его задержала.
«Полицейские задержали оператора дрона, который запускал беспилотник над поклонниками Паши Техника, которые пришли проститься с ним», — пишет telegram-канал Shot, публикуя соответствующие кадры. По словам авторов канала, «Мавик» и его оператор сейчас находятся у сотрудников полиции.
Сегодня, 11 апреля, в Москве проходит прощание с рэпером Пашей Техником (Ивлев) в храме Петра и Павла в Лефортово. Музыкант скончался 4 апреля на Пхукете в возрасте 40 лет из-за передозировки запрещенными веществами.
Отмечается, что рэпер неоднократно проходил лечение в рехабе, но спустя время вновь срывался. Паша Техник, несмотря на статус андеграундного артиста, имеет в Рунете довольно большую известность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.