Производитель популярных пермских сухариков сократил прибыль в 20 раз

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Чистая прибыль предприятия сократилась на 95%
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ООО «Славянский вкус», занимающееся производством снеков, в том числе «Славянских сухариков», отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль общества составила 248 тысяч рублей. Годом ранее прибыль составила 4,9 млн рублей.

«Отчет о финансовых результатах „ООО „Славянский вкус“ за 2024 год. Выручка — 63 млн рублей, чистая прибыль — 248 тысяч рублей“, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Таким образом, чистая прибыль общества сократилась на 95%.

Акционерное общество «Славянский вкус» зарегистрировано в 1999 году. Занимается производством сухарей, печенья и прочих изделий, предназначенных для длительного хранения.

Ранее URA.RU сообщало, что известный пермский производитель меда сократил прибыль. ООО «Тенториум», которое является крупным производителем меда и товаров из продуктов пчеловодства, в 2024 году увеличило выручку и сократило прибыль. 

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ООО «Славянский вкус», занимающееся производством снеков, в том числе «Славянских сухариков», отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль общества составила 248 тысяч рублей. Годом ранее прибыль составила 4,9 млн рублей. «Отчет о финансовых результатах „ООО „Славянский вкус“ за 2024 год. Выручка — 63 млн рублей, чистая прибыль — 248 тысяч рублей“, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Таким образом, чистая прибыль общества сократилась на 95%. Акционерное общество «Славянский вкус» зарегистрировано в 1999 году. Занимается производством сухарей, печенья и прочих изделий, предназначенных для длительного хранения. Ранее URA.RU сообщало, что известный пермский производитель меда сократил прибыль. ООО «Тенториум», которое является крупным производителем меда и товаров из продуктов пчеловодства, в 2024 году увеличило выручку и сократило прибыль. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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