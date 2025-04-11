Производитель популярных пермских сухариков сократил прибыль в 20 раз

ООО «Славянский вкус», занимающееся производством снеков, в том числе «Славянских сухариков», отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль общества составила 248 тысяч рублей. Годом ранее прибыль составила 4,9 млн рублей.
«Отчет о финансовых результатах „ООО „Славянский вкус“ за 2024 год. Выручка — 63 млн рублей, чистая прибыль — 248 тысяч рублей“, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Таким образом, чистая прибыль общества сократилась на 95%.
Акционерное общество «Славянский вкус» зарегистрировано в 1999 году. Занимается производством сухарей, печенья и прочих изделий, предназначенных для длительного хранения.
Ранее URA.RU сообщало, что известный пермский производитель меда сократил прибыль. ООО «Тенториум», которое является крупным производителем меда и товаров из продуктов пчеловодства, в 2024 году увеличило выручку и сократило прибыль.
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