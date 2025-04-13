Володин поздравил россиян с Вербным воскресеньем

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Володин обратился в россиянам
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Вербным воскресеньем, отметив совпадение возращения весенней погоды с этим праздником. В своем обращении он выразил надежду на то, что весна принесет в жизнь людей тепло и новые надежды.

«Всех поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть вернувшаяся весна принесет в нашу жизнь теплоту, новые надежды, ожидания и перспективы, доброту и веру в лучшее. Всем хорошего выходного дня!» — написал Володин в своем telegram-канале.

В своем обращении спикер также упомянул о скором цветении ольхи, клена и орешника в столице, что является дополнительным признаком прихода весны. По словам синоптиков, уже на следующей неделе жители Москвы смогут наблюдать это явление.

Ранее департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщил о штрафах за ущерб, нанесенный зеленым насаждениям, в том числе вербе. Размер штрафа составляет от 3,5 тысячи рублей. В случае повреждения растительности на территории, которая находится под особой охраной, величина штрафа может быть увеличена.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Вербным воскресеньем, отметив совпадение возращения весенней погоды с этим праздником. В своем обращении он выразил надежду на то, что весна принесет в жизнь людей тепло и новые надежды. «Всех поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть вернувшаяся весна принесет в нашу жизнь теплоту, новые надежды, ожидания и перспективы, доброту и веру в лучшее. Всем хорошего выходного дня!» — написал Володин в своем telegram-канале. В своем обращении спикер также упомянул о скором цветении ольхи, клена и орешника в столице, что является дополнительным признаком прихода весны. По словам синоптиков, уже на следующей неделе жители Москвы смогут наблюдать это явление. Ранее департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщил о штрафах за ущерб, нанесенный зеленым насаждениям, в том числе вербе. Размер штрафа составляет от 3,5 тысячи рублей. В случае повреждения растительности на территории, которая находится под особой охраной, величина штрафа может быть увеличена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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