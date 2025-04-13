Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Вербным воскресеньем, отметив совпадение возращения весенней погоды с этим праздником. В своем обращении он выразил надежду на то, что весна принесет в жизнь людей тепло и новые надежды.
«Всех поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть вернувшаяся весна принесет в нашу жизнь теплоту, новые надежды, ожидания и перспективы, доброту и веру в лучшее. Всем хорошего выходного дня!» — написал Володин в своем telegram-канале.
В своем обращении спикер также упомянул о скором цветении ольхи, клена и орешника в столице, что является дополнительным признаком прихода весны. По словам синоптиков, уже на следующей неделе жители Москвы смогут наблюдать это явление.
Ранее департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщил о штрафах за ущерб, нанесенный зеленым насаждениям, в том числе вербе. Размер штрафа составляет от 3,5 тысячи рублей. В случае повреждения растительности на территории, которая находится под особой охраной, величина штрафа может быть увеличена.
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