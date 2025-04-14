В Перми нашли пропавшую при загадочных обстоятельствах консьержку элитного дома. 60-летнюю женщину зовут Светлана Муравьева. Ее искали почти неделю — с 8 апреля.
«Найдена, жива! Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — сообщила поисковая организация «Регион 59» в соцсети «ВКонтакте».
В день пропажи женщина вернулась из отпуска в Абхазии. В аэропорту ее встретил сын и довез до дома, но оттуда она ушла и пропала. Изданию 59.RU мужчина рассказал, что она сняла со счета деньги и пыталась взять кредиты. Хотя ранее никогда не брала займы. Он заподозрил, что она стала жертвой мошенничества. Точную причину, по которой пропала пермячка, поисковики пока не сообщили.
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