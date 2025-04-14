В Перми нашли пропавшую при загадочных обстоятельствах консьержку элитного дома. Фото

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Где находилась женщина , пока неизвестно
Где находилась женщина , пока неизвестно Фото:

В Перми нашли пропавшую при загадочных обстоятельствах консьержку элитного дома. 60-летнюю женщину зовут Светлана Муравьева. Ее искали почти неделю — с 8 апреля. 

«Найдена, жива! Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — сообщила поисковая организация «Регион 59» в соцсети «ВКонтакте». 

В день пропажи женщина вернулась из отпуска в Абхазии. В аэропорту ее встретил сын и довез до дома, но оттуда она ушла и пропала. Изданию 59.RU мужчина рассказал, что она сняла со счета деньги и пыталась взять кредиты. Хотя ранее никогда не брала займы. Он заподозрил, что она стала жертвой мошенничества. Точную причину, по которой пропала пермячка, поисковики пока не сообщили. 

Светлану искали почти неделю
Светлану искали почти неделю
Фото:

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В Перми нашли пропавшую при загадочных обстоятельствах консьержку элитного дома. 60-летнюю женщину зовут Светлана Муравьева. Ее искали почти неделю — с 8 апреля.  «Найдена, жива! Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — сообщила поисковая организация «Регион 59» в соцсети «ВКонтакте».  В день пропажи женщина вернулась из отпуска в Абхазии. В аэропорту ее встретил сын и довез до дома, но оттуда она ушла и пропала. Изданию 59.RU мужчина рассказал, что она сняла со счета деньги и пыталась взять кредиты. Хотя ранее никогда не брала займы. Он заподозрил, что она стала жертвой мошенничества. Точную причину, по которой пропала пермячка, поисковики пока не сообщили. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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