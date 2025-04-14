Контрабандист вывез из Перми в Азербайджан лес стоимостью 13 млн рублей

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Возбуждено шесть уголовных дел
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Сотрудники Пермской таможни совместно с УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю выявили контрабанду 1,5 тысяч кубометров древесины хвойных пород. Ее общая стоимость превышает 13 млн рублей.

«Стратегически важный товар вывез гражданин РФ в Азербайджан по поддельным документам. Декларации были поданы с заявлением заведомо недостоверных сведений», — сообщает пресс-служба Пермской таможни на официальном сайте. 

Ведомство возбудило против контрабандиста шесть уголовных дел по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере). Ответственность по данной статье подразумевает наказание до 5 лет лишения свободы, либо штраф до одного млн рублей.

В 2024 году URA.RU сообщало, что из Пермского края предприниматель незаконно вывез в Азербайджан более 170 кубометров лесоматериалов. Общая сумма ущерба тогда составила два млн рублей. При этом лесоматериалы из Пермского края вывозить в Азербайджан стали чаще. За пять месяцев прошлого года экспорт вырос на 46%.

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Сотрудники Пермской таможни совместно с УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю выявили контрабанду 1,5 тысяч кубометров древесины хвойных пород. Ее общая стоимость превышает 13 млн рублей. «Стратегически важный товар вывез гражданин РФ в Азербайджан по поддельным документам. Декларации были поданы с заявлением заведомо недостоверных сведений», — сообщает пресс-служба Пермской таможни на официальном сайте.  Ведомство возбудило против контрабандиста шесть уголовных дел по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере). Ответственность по данной статье подразумевает наказание до 5 лет лишения свободы, либо штраф до одного млн рублей. В 2024 году URA.RU сообщало, что из Пермского края предприниматель незаконно вывез в Азербайджан более 170 кубометров лесоматериалов. Общая сумма ущерба тогда составила два млн рублей. При этом лесоматериалы из Пермского края вывозить в Азербайджан стали чаще. За пять месяцев прошлого года экспорт вырос на 46%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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