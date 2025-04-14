Трамп: Путин бы никогда не начал конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп уверен, что российский лидер Владимир Путин не начал бы боевые действия на Украине при его президентстве. Такое мнение республиканец выразил, отмечая различия в международной политике текущего и предыдущего американских правительств (администрацию при Джо Байдене).
«За мои предыдущие четыре года даже вопрос не возникало о конфликте между Россией и Украиной. Путин бы никогда не развязал этот конфликт», — заявил Трамп. Трансляцию выступления американского лидера вел Белый Дом в соцсети Х.
Он также выразил сомнения по поводу компетентности экс-главы США и лидера Украины, Джо Байдена и Владимира Зеленского. Трамп подчеркнул сложности в общении с Зеленским, указывая на его постоянные запросы о помощи.
Глава США считает, что виновны в начале конфликта на Украине именно Байден и Зеленский. Он назвал украинский кризис «войной» предшественника и заявил, что просто пытается разрешить текущую ситуацию.
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