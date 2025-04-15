Власти готовят реновацию в двух свердловских городах

Операторы КРТ появятся в Среднеуральске и Первоуральске
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По словам Сурганова, в Среднеуральске оператору КРТ скоро присвоят статус юрлица
По словам Сурганова, в Среднеуральске оператору КРТ скоро присвоят статус юрлица Фото:

В Свердловской области операторы комплексного развития территорий (КРТ) появятся в Среднеуральске и Первоуральске, сообщил министр строительства региона Григорий Сурганов во время пресс-тура по площадкам КРТ в Екатеринбурге. Такие структуры уже есть в областном центре и в Новоуральске.

«Смотрим на Среднеуральск. Это самое ближайшее — скоро оператору будет присвоен статус юридического лица. Мы смотрим на Первоуральск, где инициативу проявил муниципалитет», — рассказал Сурганов.

Оператор комплексного развития территорий — это юрлицо, которое создает муниципалитет для управления проектами КРТ. Например, это позволяет строить жилье для работников промпредприятий не только силами коммерческих застройщиков.

Ранее операторы КРТ появились в Екатеринбурге и Новоуральске. На данный момент в Свердловской области реализуется или проектируется 28 проектов КРТ с общим градостроительным потенциалом в 1,5 миллиона «квадратов» жилья.

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В Свердловской области операторы комплексного развития территорий (КРТ) появятся в Среднеуральске и Первоуральске, сообщил министр строительства региона Григорий Сурганов во время пресс-тура по площадкам КРТ в Екатеринбурге. Такие структуры уже есть в областном центре и в Новоуральске. «Смотрим на Среднеуральск. Это самое ближайшее — скоро оператору будет присвоен статус юридического лица. Мы смотрим на Первоуральск, где инициативу проявил муниципалитет», — рассказал Сурганов. Оператор комплексного развития территорий — это юрлицо, которое создает муниципалитет для управления проектами КРТ. Например, это позволяет строить жилье для работников промпредприятий не только силами коммерческих застройщиков. Ранее операторы КРТ появились в Екатеринбурге и Новоуральске. На данный момент в Свердловской области реализуется или проектируется 28 проектов КРТ с общим градостроительным потенциалом в 1,5 миллиона «квадратов» жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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