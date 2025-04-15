Власти готовят реновацию в двух свердловских городах

В Свердловской области операторы комплексного развития территорий (КРТ) появятся в Среднеуральске и Первоуральске, сообщил министр строительства региона Григорий Сурганов во время пресс-тура по площадкам КРТ в Екатеринбурге. Такие структуры уже есть в областном центре и в Новоуральске.
«Смотрим на Среднеуральск. Это самое ближайшее — скоро оператору будет присвоен статус юридического лица. Мы смотрим на Первоуральск, где инициативу проявил муниципалитет», — рассказал Сурганов.
Оператор комплексного развития территорий — это юрлицо, которое создает муниципалитет для управления проектами КРТ. Например, это позволяет строить жилье для работников промпредприятий не только силами коммерческих застройщиков.
Ранее операторы КРТ появились в Екатеринбурге и Новоуральске. На данный момент в Свердловской области реализуется или проектируется 28 проектов КРТ с общим градостроительным потенциалом в 1,5 миллиона «квадратов» жилья.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!