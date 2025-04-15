В Екатеринбурге 14-летний велосипедист умер после ДТП на свердловской трассе

Школьник из Нижнего Тагила умер в екатеринбургской больнице после серьезного ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе Гоавтоинспекции Свердловской области.
«Пострадавший в ДТП 14-летний велосипедист 15 апреля ранним утром скончался в больнице. По факту ДТП сотрудниками правоохранительных органов расследование обстоятельств случившегося продолжается», — рассказали в ведомстве.
Авария произошла 30 марта на трассе Пышма — Талица. Подросток ехал в составе колонны в сопровождении тренера и специального автомобиля. Разворачиваясь на дороге, мальчик попал под колеса Lada Priora, за рулем которой находился 19-летний водитель.
В результате велосипедист получил серьезные травмы. Медики боролись за жизнь ребенка две недели.
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