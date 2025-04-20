«Они еще долго меня будут вспоминать»: как прошел третий выпуск шоу «Сокровища императора»

В воскресенье, 20 апреля 2025 года, на канале ТНТ вышел третий выпуск второго сезона реалити-шоу «Сокровища императора». Увлекательные и напряженные испытания, неожиданное появление новых участников и неожиданное расставание с одной из команд — подробнее в материале URA.RU.
О чем шоу «Сокровища императора» и его концепция
«Сокровища императора» — приключенческое реалити-шоу, действие которого разворачивается в Китае. Восемь звездных пар соревнуются за главный приз — миллион юаней (около 14 миллионов рублей). Каждая пара состоит из знаменитости и ее напарника — друга, родственника или коллеги.
Участники должны добираться от одной точки маршрута до другой, выполняя различные задания на пути. В начале каждого дня команды получают карту с маршрутом и минимальную сумму денег. Их задача — первыми достичь финиша и ударить в гонг.
Ведущими проекта являются артистка Ольга Бузова и актер Михаил Галустян. Шоу выходит на канале ТНТ каждое воскресенье в 18:00 по московскому времени.
Участники второго сезона шоу «Сокровища императора»
В третьем выпуске второго сезона «Сокровища императора» участвовали следующие пары:
- Певица Нюша с сестрой, чемпионкой-синхронисткой Машей Шурочкиной (команда «Розовые»)
- Телеведущая Роза Сябитова с сыном Денисом (команда «Красные»)
- Певица Ирина Дубцова в паре с рэпером Натаном (команда «Желтые»)
- Звезда ММА Магомед Исмаилов и комик Магомед Муртазаалиев (команда «Фиолетовые»)
- Экстрасенс Лина Джебисашвили с бойфрендом Юрием Фунтовым (команда «Синие»)
- Космонавт-испытатель Антон Шкаплеров и его дочь Кристина (команда «Зеленые»)
- Певица Глюкоза (Наталья Ионова) с визажисткой Анной Максумовой (команда «Голубые»)
В этом выпуске к участникам присоединилась новая звездная пара. Певцы Денис Клявер и Александра Савельева (команда «Бледно-розовые»).
День первый в третьем выпуске шоу «Сокровища императора»: испытания, споры и коварство
Утренний сговор и появление новичков
Выпуск начался с завтрака, где участники договорились о системе с ключами от денежных ящиков: подходящие ключи оставлять в замках, а неподходящие складывать в отдельную кучу. Этот простой план должен был облегчить жизнь всем командам.
Неожиданностью стало появление новой пары — Дениса Клявера и Александры Савельевой. Их приход вызвал дискуссию о том, кому вручить «Черную кошку» — штрафной предмет, который добавляет 20 минут задержки на старте второго дня. Натан предложил отдать кошку новичкам, но Роза Сябитова и Лина Джебисашвили выступили против этой «традиции».
Первое испытание: Лабиринт наощупь
Первым заданием дня стал «Лабиринт наощупь» — участники должны были пройти лабиринт с завязанными глазами, полагаясь только на указания напарника. Новички Денис и Саша неожиданно для всех справились с заданием первыми и поспешили к сундуку с деньгами, где, не зная правила про ключи, создали путаницу, что вызвало недовольство других команд, особенно «Синих».
Распределение денег после первого задания:
- Светло-розовые (Клявер и Савельева) – 190 юаней
- Синие (Лина и Юрий) – 270 юаней
- Зеленые (Шкаплеровы) – 200 юаней
- Розовые (Нюша и Маша) – 230 юаней
- Красные (Сябитовы) – 290 юаней
- Фиолетовые (Магомеды) – 100 юаней
- Желтые (Дубцова и Натан) – 240 юаней
- Голубые (Глюкоза и Анна) – 200 юаней
Второе испытание: Питч-пот
Далее команды отправились в Парк культуры, где им предстояло сыграть в древнекитайскую игру «Питч-пот» — забросить стрелы в узкое горлышко кувшина. Перед началом испытания команды вытягивали свитки с модификаторами: «усложнение» (увеличенное количество стрел), «упрощение» (уменьшенное количество стрел) или «разделение» (возможность дать дополнительные стрелы другой команде).
Зеленым выпало усложнение, Розовым — упрощение, а Желтым — разделение. Натан решил «поделиться» дополнительными стрелами с Фиолетовыми и тайно наклеил им «Черную кошку», что позже привело к конфликту.
Первыми с заданием справились сестры Шурочкины, за ними последовали Желтые и Синие. Красные команды замыкали эту часть соревнований.
Третье испытание: Чайная церемония
Последним испытанием первого дня стала «Чайная церемония». Участникам требовалось правильно заварить чай, соблюдая сложный традиционный ритуал, и подать его судьям. Фиолетовые, несмотря на нехватку денег (они убедили таксиста довезти их бесплатно), первыми справились с заданием и помчались к гонгу.
Порядок финиша первого дня:
- Фиолетовые (Магомеды)
- Желтые (Дубцова и Натан)
- Розовые (Нюша и Маша)
- Синие (Лина и Юрий)
- Бледно-розовые (Клявер и Савельева)
- Зеленые (Шкаплеровы)
- Голубые (Глюкоза и Анна)
- Красные (Сябитовы)
Вечернее чаепитие в третьем выпуске шоу «Сокровища императора»: интриги и конфликты
Вечернее чаепитие стало ареной для выяснения отношений между участниками. Обсуждались несколько ключевых тем:
- Недоразумение с ключами: Денис Клявер извинился перед Линой за путаницу с ключами от денежных шкафчиков, объяснив, что новички просто не знали правил.
- Конфликт Розы со всеми: Сваха обвинила других участников в «буллинге», но большинство указало, что именно она не хочет идти на контакт и дружить с коллективом.
- Отношения Лины и Юры: Роза как профессиональная сваха предсказала паре «развод» после проекта и заявила, что Юра не сделает своей возлюбленной предложение, хотя они встречаются уже два года.
- Ссора Натана с Фиолетовыми: Стало известно, что именно Натан наклеил «Черную кошку» команде Магомедов, что вызвало их возмущение и обещание «отомстить».
В итоге «Черную кошку» для второго дня Фиолетовые передали команде Ирины и Натана, нарушив «правило новичков». Это привело к размолвке между желтыми — Ирина была недовольна тем, что из-за поступка Натана они получили штраф.
День второй в третьем выпуске шоу «Сокровища императора»: испытания и кто покинул реалити
Старт с разницей во времени
Второй день начался с разбежки по времени — команды стартовали с интервалом в 10 минут согласно результатам первого дня. Последними из-за «Черной кошки» вышли Желтые. Фиолетовым в этот день особенно повезло — добрый китаец подарил им достаточную сумму денег на весь день.
Первое испытание: Китайский волчок
Первым заданием второго дня стало испытание с китайским волчком. Команды могли выбрать большой или маленький волчок — большой нужно было запустить и поддерживать вращение кнутом на протяжении минуты, маленький требовалось раскрутить и закинуть на платформу.
Фиолетовые, Бледно-розовые, Желтые и Синие выбрали большой волчок, остальные команды — маленький. Во время испытания произошел инцидент — Юрий чуть не повредил себе глаз кнутом, и Денис Клявер сразу бросился помогать конкуренту.
Нюша с Машей не справились с заданием и получили штрафные 20 минут. Тем временем Роза с сыном, у которого болела нога, медленно продвигались и выбрали маленький волчок, но справились с задачей.
Второе испытание: Склейка вазы
Следующим заданием было склеить вазу из осколков. Фиолетовые первыми справились с этой задачей и, проявив благородство, поделились деньгами с Бледно-розовыми, что вызвало недовольство у Маги-борца. Постепенно все команды справились с заданием и двинулись к финишу.
Финиш и неожиданное прощание
Порядок финиша второго дня:
- Фиолетовые (Магомеды)
- Бледно-розовые (Клявер и Савельева)
- Зеленые (Шкаплеровы)
- Синие (Лина и Юрий)
- Желтые (Дубцова и Натан)
- Голубые (Глюкоза и Анна)
- Розовые (Нюша и Маша)
- Красные (Сябитовы)
Красные пришли последними, и ведущие Михаил Галустян и Ольга Бузова объявили, что проект покидает команда Розы и Дениса Сябитовых. Роза отметила, что устала за время проекта, а у Дениса была травма ноги, что мешало им быстро передвигаться. Прощаясь, сваха заявила: «Они еще долго меня будут вспоминать», намекая на оставшихся участников.
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