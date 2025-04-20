«Они еще долго меня будут вспоминать»: как прошел третий выпуск шоу «Сокровища императора»

В третьем выпуске «Сокровищ императора» проект покинула ведущая Роза Сябитова
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Премьера второго сезона шоу «Сокровища императора» состоялась 6 апреля 2025
Премьера второго сезона шоу «Сокровища императора» состоялась 6 апреля 2025 Фото:

В воскресенье, 20 апреля 2025 года, на канале ТНТ вышел третий выпуск второго сезона реалити-шоу «Сокровища императора». Увлекательные и напряженные испытания, неожиданное появление новых участников и неожиданное расставание с одной из команд — подробнее в материале URA.RU.

О чем шоу «Сокровища императора» и его концепция

«Сокровища императора» — приключенческое реалити-шоу, действие которого разворачивается в Китае. Восемь звездных пар соревнуются за главный приз — миллион юаней (около 14 миллионов рублей). Каждая пара состоит из знаменитости и ее напарника — друга, родственника или коллеги.

Участники должны добираться от одной точки маршрута до другой, выполняя различные задания на пути. В начале каждого дня команды получают карту с маршрутом и минимальную сумму денег. Их задача — первыми достичь финиша и ударить в гонг.

Ведущими проекта являются артистка Ольга Бузова и актер Михаил Галустян. Шоу выходит на канале ТНТ каждое воскресенье в 18:00 по московскому времени.

Участники второго сезона шоу «Сокровища императора»

В третьем выпуске второго сезона «Сокровища императора» участвовали следующие пары:

  1. Певица Нюша с сестрой, чемпионкой-синхронисткой Машей Шурочкиной (команда «Розовые»)
  2. Телеведущая Роза Сябитова с сыном Денисом (команда «Красные»)
  3. Певица Ирина Дубцова в паре с рэпером Натаном (команда «Желтые»)
  4. Звезда ММА Магомед Исмаилов и комик Магомед Муртазаалиев (команда «Фиолетовые»)
  5. Экстрасенс Лина Джебисашвили с бойфрендом Юрием Фунтовым (команда «Синие»)
  6. Космонавт-испытатель Антон Шкаплеров и его дочь Кристина (команда «Зеленые»)
  7. Певица Глюкоза (Наталья Ионова) с визажисткой Анной Максумовой (команда «Голубые»)

В этом выпуске к участникам присоединилась новая звездная пара. Певцы Денис Клявер и Александра Савельева (команда «Бледно-розовые»).

День первый в третьем выпуске шоу «Сокровища императора»: испытания, споры и коварство

Утренний сговор и появление новичков

Выпуск начался с завтрака, где участники договорились о системе с ключами от денежных ящиков: подходящие ключи оставлять в замках, а неподходящие складывать в отдельную кучу. Этот простой план должен был облегчить жизнь всем командам.

Неожиданностью стало появление новой пары — Дениса Клявера и Александры Савельевой. Их приход вызвал дискуссию о том, кому вручить «Черную кошку» — штрафной предмет, который добавляет 20 минут задержки на старте второго дня. Натан предложил отдать кошку новичкам, но Роза Сябитова и Лина Джебисашвили выступили против этой «традиции».

Первое испытание: Лабиринт наощупь

Первым заданием дня стал «Лабиринт наощупь» — участники должны были пройти лабиринт с завязанными глазами, полагаясь только на указания напарника. Новички Денис и Саша неожиданно для всех справились с заданием первыми и поспешили к сундуку с деньгами, где, не зная правила про ключи, создали путаницу, что вызвало недовольство других команд, особенно «Синих».

Распределение денег после первого задания:

  • Светло-розовые (Клявер и Савельева) – 190 юаней
  • Синие (Лина и Юрий) – 270 юаней
  • Зеленые (Шкаплеровы) – 200 юаней
  • Розовые (Нюша и Маша) – 230 юаней
  • Красные (Сябитовы) – 290 юаней
  • Фиолетовые (Магомеды) – 100 юаней
  • Желтые (Дубцова и Натан) – 240 юаней
  • Голубые (Глюкоза и Анна) – 200 юаней

Второе испытание: Питч-пот

Далее команды отправились в Парк культуры, где им предстояло сыграть в древнекитайскую игру «Питч-пот» — забросить стрелы в узкое горлышко кувшина. Перед началом испытания команды вытягивали свитки с модификаторами: «усложнение» (увеличенное количество стрел), «упрощение» (уменьшенное количество стрел) или «разделение» (возможность дать дополнительные стрелы другой команде).

Зеленым выпало усложнение, Розовым — упрощение, а Желтым — разделение. Натан решил «поделиться» дополнительными стрелами с Фиолетовыми и тайно наклеил им «Черную кошку», что позже привело к конфликту.

Первыми с заданием справились сестры Шурочкины, за ними последовали Желтые и Синие. Красные команды замыкали эту часть соревнований.

Третье испытание: Чайная церемония

Последним испытанием первого дня стала «Чайная церемония». Участникам требовалось правильно заварить чай, соблюдая сложный традиционный ритуал, и подать его судьям. Фиолетовые, несмотря на нехватку денег (они убедили таксиста довезти их бесплатно), первыми справились с заданием и помчались к гонгу.

Порядок финиша первого дня:

  1. Фиолетовые (Магомеды)
  2. Желтые (Дубцова и Натан)
  3. Розовые (Нюша и Маша)
  4. Синие (Лина и Юрий)
  5. Бледно-розовые (Клявер и Савельева)
  6. Зеленые (Шкаплеровы)
  7. Голубые (Глюкоза и Анна)
  8. Красные (Сябитовы)

Вечернее чаепитие в третьем выпуске шоу «Сокровища императора»: интриги и конфликты

Вечернее чаепитие стало ареной для выяснения отношений между участниками. Обсуждались несколько ключевых тем:

  1. Недоразумение с ключами: Денис Клявер извинился перед Линой за путаницу с ключами от денежных шкафчиков, объяснив, что новички просто не знали правил.
  2. Конфликт Розы со всеми: Сваха обвинила других участников в «буллинге», но большинство указало, что именно она не хочет идти на контакт и дружить с коллективом.
  3. Отношения Лины и Юры: Роза как профессиональная сваха предсказала паре «развод» после проекта и заявила, что Юра не сделает своей возлюбленной предложение, хотя они встречаются уже два года.
  4. Ссора Натана с Фиолетовыми: Стало известно, что именно Натан наклеил «Черную кошку» команде Магомедов, что вызвало их возмущение и обещание «отомстить».

В итоге «Черную кошку» для второго дня Фиолетовые передали команде Ирины и Натана, нарушив «правило новичков». Это привело к размолвке между желтыми — Ирина была недовольна тем, что из-за поступка Натана они получили штраф.

День второй в третьем выпуске шоу «Сокровища императора»: испытания и кто покинул реалити

Старт с разницей во времени

Второй день начался с разбежки по времени — команды стартовали с интервалом в 10 минут согласно результатам первого дня. Последними из-за «Черной кошки» вышли Желтые. Фиолетовым в этот день особенно повезло — добрый китаец подарил им достаточную сумму денег на весь день.

Первое испытание: Китайский волчок

Первым заданием второго дня стало испытание с китайским волчком. Команды могли выбрать большой или маленький волчок — большой нужно было запустить и поддерживать вращение кнутом на протяжении минуты, маленький требовалось раскрутить и закинуть на платформу.

Фиолетовые, Бледно-розовые, Желтые и Синие выбрали большой волчок, остальные команды — маленький. Во время испытания произошел инцидент — Юрий чуть не повредил себе глаз кнутом, и Денис Клявер сразу бросился помогать конкуренту.

Нюша с Машей не справились с заданием и получили штрафные 20 минут. Тем временем Роза с сыном, у которого болела нога, медленно продвигались и выбрали маленький волчок, но справились с задачей.

Второе испытание: Склейка вазы

Следующим заданием было склеить вазу из осколков. Фиолетовые первыми справились с этой задачей и, проявив благородство, поделились деньгами с Бледно-розовыми, что вызвало недовольство у Маги-борца. Постепенно все команды справились с заданием и двинулись к финишу.

Финиш и неожиданное прощание

Порядок финиша второго дня:

  1. Фиолетовые (Магомеды)
  2. Бледно-розовые (Клявер и Савельева)
  3. Зеленые (Шкаплеровы)
  4. Синие (Лина и Юрий)
  5. Желтые (Дубцова и Натан)
  6. Голубые (Глюкоза и Анна)
  7. Розовые (Нюша и Маша)
  8. Красные (Сябитовы)

Красные пришли последними, и ведущие Михаил Галустян и Ольга Бузова объявили, что проект покидает команда Розы и Дениса Сябитовых. Роза отметила, что устала за время проекта, а у Дениса была травма ноги, что мешало им быстро передвигаться. Прощаясь, сваха заявила: «Они еще долго меня будут вспоминать», намекая на оставшихся участников.

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В воскресенье, 20 апреля 2025 года, на канале ТНТ вышел третий выпуск второго сезона реалити-шоу «Сокровища императора». Увлекательные и напряженные испытания, неожиданное появление новых участников и неожиданное расставание с одной из команд — подробнее в материале URA.RU. О чем шоу «Сокровища императора» и его концепция «Сокровища императора» — приключенческое реалити-шоу, действие которого разворачивается в Китае. Восемь звездных пар соревнуются за главный приз — миллион юаней (около 14 миллионов рублей). Каждая пара состоит из знаменитости и ее напарника — друга, родственника или коллеги. Участники должны добираться от одной точки маршрута до другой, выполняя различные задания на пути. В начале каждого дня команды получают карту с маршрутом и минимальную сумму денег. Их задача — первыми достичь финиша и ударить в гонг. Ведущими проекта являются артистка Ольга Бузова и актер Михаил Галустян. Шоу выходит на канале ТНТ каждое воскресенье в 18:00 по московскому времени. Участники второго сезона шоу «Сокровища императора» В третьем выпуске второго сезона «Сокровища императора» участвовали следующие пары: В этом выпуске к участникам присоединилась новая звездная пара. Певцы Денис Клявер и Александра Савельева (команда «Бледно-розовые»). День первый в третьем выпуске шоу «Сокровища императора»: испытания, споры и коварство Утренний сговор и появление новичков Выпуск начался с завтрака, где участники договорились о системе с ключами от денежных ящиков: подходящие ключи оставлять в замках, а неподходящие складывать в отдельную кучу. Этот простой план должен был облегчить жизнь всем командам. Неожиданностью стало появление новой пары — Дениса Клявера и Александры Савельевой. Их приход вызвал дискуссию о том, кому вручить «Черную кошку» — штрафной предмет, который добавляет 20 минут задержки на старте второго дня. Натан предложил отдать кошку новичкам, но Роза Сябитова и Лина Джебисашвили выступили против этой «традиции». Первое испытание: Лабиринт наощупь Первым заданием дня стал «Лабиринт наощупь» — участники должны были пройти лабиринт с завязанными глазами, полагаясь только на указания напарника. Новички Денис и Саша неожиданно для всех справились с заданием первыми и поспешили к сундуку с деньгами, где, не зная правила про ключи, создали путаницу, что вызвало недовольство других команд, особенно «Синих». Распределение денег после первого задания: Второе испытание: Питч-пот Далее команды отправились в Парк культуры, где им предстояло сыграть в древнекитайскую игру «Питч-пот» — забросить стрелы в узкое горлышко кувшина. Перед началом испытания команды вытягивали свитки с модификаторами: «усложнение» (увеличенное количество стрел), «упрощение» (уменьшенное количество стрел) или «разделение» (возможность дать дополнительные стрелы другой команде). Зеленым выпало усложнение, Розовым — упрощение, а Желтым — разделение. Натан решил «поделиться» дополнительными стрелами с Фиолетовыми и тайно наклеил им «Черную кошку», что позже привело к конфликту. Первыми с заданием справились сестры Шурочкины, за ними последовали Желтые и Синие. Красные команды замыкали эту часть соревнований. Третье испытание: Чайная церемония Последним испытанием первого дня стала «Чайная церемония». Участникам требовалось правильно заварить чай, соблюдая сложный традиционный ритуал, и подать его судьям. Фиолетовые, несмотря на нехватку денег (они убедили таксиста довезти их бесплатно), первыми справились с заданием и помчались к гонгу. Порядок финиша первого дня: Вечернее чаепитие в третьем выпуске шоу «Сокровища императора»: интриги и конфликты Вечернее чаепитие стало ареной для выяснения отношений между участниками. Обсуждались несколько ключевых тем: В итоге «Черную кошку» для второго дня Фиолетовые передали команде Ирины и Натана, нарушив «правило новичков». Это привело к размолвке между желтыми — Ирина была недовольна тем, что из-за поступка Натана они получили штраф. День второй в третьем выпуске шоу «Сокровища императора»: испытания и кто покинул реалити Старт с разницей во времени Второй день начался с разбежки по времени — команды стартовали с интервалом в 10 минут согласно результатам первого дня. Последними из-за «Черной кошки» вышли Желтые. Фиолетовым в этот день особенно повезло — добрый китаец подарил им достаточную сумму денег на весь день. Первое испытание: Китайский волчок Первым заданием второго дня стало испытание с китайским волчком. Команды могли выбрать большой или маленький волчок — большой нужно было запустить и поддерживать вращение кнутом на протяжении минуты, маленький требовалось раскрутить и закинуть на платформу. Фиолетовые, Бледно-розовые, Желтые и Синие выбрали большой волчок, остальные команды — маленький. Во время испытания произошел инцидент — Юрий чуть не повредил себе глаз кнутом, и Денис Клявер сразу бросился помогать конкуренту. Нюша с Машей не справились с заданием и получили штрафные 20 минут. Тем временем Роза с сыном, у которого болела нога, медленно продвигались и выбрали маленький волчок, но справились с задачей. Второе испытание: Склейка вазы Следующим заданием было склеить вазу из осколков. Фиолетовые первыми справились с этой задачей и, проявив благородство, поделились деньгами с Бледно-розовыми, что вызвало недовольство у Маги-борца. Постепенно все команды справились с заданием и двинулись к финишу. Финиш и неожиданное прощание Порядок финиша второго дня: Красные пришли последними, и ведущие Михаил Галустян и Ольга Бузова объявили, что проект покидает команда Розы и Дениса Сябитовых. Роза отметила, что устала за время проекта, а у Дениса была травма ноги, что мешало им быстро передвигаться. Прощаясь, сваха заявила: «Они еще долго меня будут вспоминать», намекая на оставшихся участников.
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