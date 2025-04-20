20 апреля 2025

В челябинском нацпарке из спячки вышли ящерицы без ног

© Служба новостей «URA.RU»
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Весной ящерицы активны днем, но потом станут ночными обитателями леса
Весной ящерицы активны днем, но потом станут ночными обитателями леса Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) из спячки вышли ящерицы без ног — веретеницы ломкие. Как сообщили в пресс-службе учреждения, часто этот вид ящерицы путают со змеями.

«Хотя ломкую веретеницу очень часто принимают за змею, никакого отношения к сородичам по отряду она не имеет. Потому что она — ящерица. Просто безногая. А ломкая — потому что при малейшей опасности отбрасывает хвост и бросается наутек», — пояснили URA.RU в нацпарке.

Веретеницы ломкие выбирают влажные места с густой лесной подстилкой. Она скрывает их от возможных угроз. В то же время данный вид встречается и на высотах до двух тысяч метров над уровнем моря.

Весной ящерицы становятся особенно активными в дневное время. Рептилии любят принимать солнечные ванны на полянах Зигальги. С наступлением лета их активность переходит в ночное время.

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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) из спячки вышли ящерицы без ног — веретеницы ломкие. Как сообщили в пресс-службе учреждения, часто этот вид ящерицы путают со змеями. «Хотя ломкую веретеницу очень часто принимают за змею, никакого отношения к сородичам по отряду она не имеет. Потому что она — ящерица. Просто безногая. А ломкая — потому что при малейшей опасности отбрасывает хвост и бросается наутек», — пояснили URA.RU в нацпарке. Веретеницы ломкие выбирают влажные места с густой лесной подстилкой. Она скрывает их от возможных угроз. В то же время данный вид встречается и на высотах до двух тысяч метров над уровнем моря. Весной ящерицы становятся особенно активными в дневное время. Рептилии любят принимать солнечные ванны на полянах Зигальги. С наступлением лета их активность переходит в ночное время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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