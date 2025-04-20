В челябинском нацпарке из спячки вышли ящерицы без ног

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) из спячки вышли ящерицы без ног — веретеницы ломкие. Как сообщили в пресс-службе учреждения, часто этот вид ящерицы путают со змеями.
«Хотя ломкую веретеницу очень часто принимают за змею, никакого отношения к сородичам по отряду она не имеет. Потому что она — ящерица. Просто безногая. А ломкая — потому что при малейшей опасности отбрасывает хвост и бросается наутек», — пояснили URA.RU в нацпарке.
Веретеницы ломкие выбирают влажные места с густой лесной подстилкой. Она скрывает их от возможных угроз. В то же время данный вид встречается и на высотах до двух тысяч метров над уровнем моря.
Весной ящерицы становятся особенно активными в дневное время. Рептилии любят принимать солнечные ванны на полянах Зигальги. С наступлением лета их активность переходит в ночное время.
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