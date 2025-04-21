Украинские студенты-технари рискуют попасть на фронт

На Украине студенты, достигшие 25-ти лет и получающие профессионально-техническое или профессиональное высшего образования, могут быть призваны на фронт. Соответствующий законопроект украинское правительство внесло в Верховную раду.
«Отсрочку от мобилизации потеряют студенты, которые после 25 лет пошли получать профессионально-техническое и профессиональное высшее образование», — говорится в тексте проекта, инициатором которого является премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Текст документа размещен на сайте Рады.
Ранее замдиректора института демографии и проблем качества жизни украинской Национальной академии наук Александр Гладун сообщил, что в Киеве планируется мобилизацию молодежи 18-25 лет. При этом сейчас в стране фиксируют демографический кризис, передает «Царьград».
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