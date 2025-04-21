Украинские студенты-технари рискуют попасть на фронт

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На Украине студентов технических специальностей старше 25 лет будут призывать в армию
На Украине студентов технических специальностей старше 25 лет будут призывать в армию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине студенты, достигшие 25-ти лет и получающие профессионально-техническое или профессиональное высшего образования, могут быть призваны на фронт. Соответствующий законопроект украинское правительство внесло в Верховную раду. 

«Отсрочку от мобилизации потеряют студенты, которые после 25 лет пошли получать профессионально-техническое и профессиональное высшее образование», — говорится в тексте проекта, инициатором которого является премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Текст документа размещен на сайте Рады. 

Ранее замдиректора института демографии и проблем качества жизни украинской Национальной академии наук Александр Гладун сообщил, что в Киеве планируется мобилизацию молодежи 18-25 лет. При этом сейчас в стране фиксируют демографический кризис, передает «Царьград». 

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На Украине студенты, достигшие 25-ти лет и получающие профессионально-техническое или профессиональное высшего образования, могут быть призваны на фронт. Соответствующий законопроект украинское правительство внесло в Верховную раду.  «Отсрочку от мобилизации потеряют студенты, которые после 25 лет пошли получать профессионально-техническое и профессиональное высшее образование», — говорится в тексте проекта, инициатором которого является премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Текст документа размещен на сайте Рады.  Ранее замдиректора института демографии и проблем качества жизни украинской Национальной академии наук Александр Гладун сообщил, что в Киеве планируется мобилизацию молодежи 18-25 лет. При этом сейчас в стране фиксируют демографический кризис, передает «Царьград». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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