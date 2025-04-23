Пермский завод, которым управляют из Германии, срочно ищет рабочих

Пермскому заводу «Кнауф Гипс Кунгур», который принадлежит немецкому производителю Knauf и находится в Кунгуре, срочно требуются рабочие. Такая информация содержится в сервисе по поиску работы HeadHunter.
«ООО „Кнауф Гипс Кунгур“ требуется оператор пульта управления оборудованием. Обязанности: контроль работы оборудования в процессе производства продукции, поддержание необходимых параметров. Зарплата — до 73 тысяч рублей до вычета налогов. Рабочий день — 12 часов в сутки. Режим работы — двое суток через двое», — сообщается в описании вакансии.
На завод требуется также слесарь КИПиА — специалист, занимающийся монтажом, ремонтом, наладкой и эксплуатацией контрольно-измерительных приборов и автоматики. Соискателю вакансии обещают платить до 80 тысяч рублей до вычета налогов.
Несмотря на заявления о скором уходе с российского рынка, Knauf и его дочерние компании продолжают вести бизнес и зарабатывать в РФ. Немецкая компания приобрела недостроенный завод в Кунгуре в 2000 году. Разработка проекта нового производства предприятия продлилась около полугода. А через год состоялся запуск первой производственной линии.
Ранее URA.RU сообщало, что пермское ООО «Кнауф Гипс Кунгур» которое принадлежит немецкому производителю, в 2024 году улучшило финансовые показатели. Прибыль предприятия увеличилась на 80 млн рублей.
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