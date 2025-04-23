Спикер парламента Турции: разрушительное землетрясения «уже не за горами»

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В Турции ждут новое разрушительное землетрясение
В Турции ждут новое разрушительное землетрясение Фото:

Разрушительное землетрясение может произойти в Турции в ближайшее время, и власти страны должны подготовиться к возможным последствиям. С таким заявлением выступил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш.

«Ожидаемое землетрясение в Стамбуле уже не за горами. Наши институты, наша нация, все мы должны быть готовы и преодолеть возможное землетрясение с наименьшими жертвами», — подчеркнул Куртулмуш. Его слова передает Haberturk.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле произошло пять землетрясений подряд. Самое сильное из их достигло магнитуды 6,2. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз сообщил, что на данный момент информации о жертвах в результате недавних подземных толчков в Стамбуле не поступало. 

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Разрушительное землетрясение может произойти в Турции в ближайшее время, и власти страны должны подготовиться к возможным последствиям. С таким заявлением выступил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш. «Ожидаемое землетрясение в Стамбуле уже не за горами. Наши институты, наша нация, все мы должны быть готовы и преодолеть возможное землетрясение с наименьшими жертвами», — подчеркнул Куртулмуш. Его слова передает Haberturk. Ранее сообщалось, что в Стамбуле произошло пять землетрясений подряд. Самое сильное из их достигло магнитуды 6,2. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз сообщил, что на данный момент информации о жертвах в результате недавних подземных толчков в Стамбуле не поступало. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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