Спикер парламента Турции: разрушительное землетрясения «уже не за горами»

Разрушительное землетрясение может произойти в Турции в ближайшее время, и власти страны должны подготовиться к возможным последствиям. С таким заявлением выступил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш.
«Ожидаемое землетрясение в Стамбуле уже не за горами. Наши институты, наша нация, все мы должны быть готовы и преодолеть возможное землетрясение с наименьшими жертвами», — подчеркнул Куртулмуш. Его слова передает Haberturk.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле произошло пять землетрясений подряд. Самое сильное из их достигло магнитуды 6,2. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз сообщил, что на данный момент информации о жертвах в результате недавних подземных толчков в Стамбуле не поступало.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.