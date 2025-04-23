Скандальный бывший чиновник из Перми Михаил Мальцев покинул должность министра в другом регионе

Бывший пермский чиновник Михаил Мальцев покинул пост министра в другом регионе
© Служба новостей «URA.RU»
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Решение об увольнении было принято самим Мальцевым
Решение об увольнении было принято самим Мальцевым Фото:

Михаил Мальцев покинул должность главы минсоцзащиты и семейной политики Тамбовской области. Он является бывшим замминистра здравоохранения Пермского края и экс-главным врачом Пермского краевого клинического наркодиспансера.

«Решение об увольнении было принято самим Мальцевым. Он проработал на этом посту  с января 2024 года», — сообщает издание «Московский комсомолец в Тамбове».

Михаил Мальцев родился в Перми получил специальность «Менеджмент организации» в Пермской медакадемии. С 2017 по 2022 годы был заместителем министра здравоохранения Пермского края.

Весной 2019 года произошел скандал на фоне объединения Александровской и Березниковской городских больниц. Тогда жителей Пермского края возмутили слова, сказанные Мальцевым по поводу оказания медицинской помощи. URA.RU сообщало, что он заявил, что пенсионеры «ложатся в больницу, чтобы экономить пенсию». После этого Министерство здравоохранения Пермского края приносило свои извинения. 

В апреле 2020 года он стал руководителем Пермского наркодиспансера, а в 2023 году перешел на должность советника губернатора Тамбовской области. В январе 2024 года был назначен на должность министра соцзащиты и семейной политики Тамбовской области.

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Михаил Мальцев покинул должность главы минсоцзащиты и семейной политики Тамбовской области. Он является бывшим замминистра здравоохранения Пермского края и экс-главным врачом Пермского краевого клинического наркодиспансера. «Решение об увольнении было принято самим Мальцевым. Он проработал на этом посту  с января 2024 года», — сообщает издание «Московский комсомолец в Тамбове». Михаил Мальцев родился в Перми получил специальность «Менеджмент организации» в Пермской медакадемии. С 2017 по 2022 годы был заместителем министра здравоохранения Пермского края. Весной 2019 года произошел скандал на фоне объединения Александровской и Березниковской городских больниц. Тогда жителей Пермского края возмутили слова, сказанные Мальцевым по поводу оказания медицинской помощи. URA.RU сообщало, что он заявил, что пенсионеры «ложатся в больницу, чтобы экономить пенсию». После этого Министерство здравоохранения Пермского края приносило свои извинения.  В апреле 2020 года он стал руководителем Пермского наркодиспансера, а в 2023 году перешел на должность советника губернатора Тамбовской области. В январе 2024 года был назначен на должность министра соцзащиты и семейной политики Тамбовской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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