Скандальный бывший чиновник из Перми Михаил Мальцев покинул должность министра в другом регионе

Михаил Мальцев покинул должность главы минсоцзащиты и семейной политики Тамбовской области. Он является бывшим замминистра здравоохранения Пермского края и экс-главным врачом Пермского краевого клинического наркодиспансера.
«Решение об увольнении было принято самим Мальцевым. Он проработал на этом посту с января 2024 года», — сообщает издание «Московский комсомолец в Тамбове».
Михаил Мальцев родился в Перми получил специальность «Менеджмент организации» в Пермской медакадемии. С 2017 по 2022 годы был заместителем министра здравоохранения Пермского края.
Весной 2019 года произошел скандал на фоне объединения Александровской и Березниковской городских больниц. Тогда жителей Пермского края возмутили слова, сказанные Мальцевым по поводу оказания медицинской помощи. URA.RU сообщало, что он заявил, что пенсионеры «ложатся в больницу, чтобы экономить пенсию». После этого Министерство здравоохранения Пермского края приносило свои извинения.
В апреле 2020 года он стал руководителем Пермского наркодиспансера, а в 2023 году перешел на должность советника губернатора Тамбовской области. В январе 2024 года был назначен на должность министра соцзащиты и семейной политики Тамбовской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!