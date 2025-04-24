Россия пасхальным перемирием в зоне СВО создала президенту США Дональду Трампу политическое алиби. Теперь глава Белого дома может показать союзникам, что Украина всерьез не настроена завершать конфликт, и Вашингтону нет смысла участвовать в переговорах. Об этом в интервью URA.RU заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
«Такие мирные инициативы с нашей стороны дают Трампу политическое алиби, чтобы выйти из конфликта без имиджевых потерь. После наших шагов он может сказать союзникам: „Смотрите, Россия не била по энергетической инфраструктуре, предложила пасхальное перемирие, но киевский режим не услышал“», — сказал эксперт.
Пасхальное перемирие было посланием не только США, но и Китаю. Россия показывает, что глобально выступает за дипломатическое урегулирование. Это повышает ценность ее позиции и уважение к стране на международной арене. С разумным и взвешенным поведением России контрастирует судорожное стремление Западной Европы милитаризоваться, увеличить поставки оружия Киеву и продолжить военные действия, отметил Семибратов.
Президент России Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым 19 апреля объявил пасхальное перемирие, которое действовало до 00:00 часов 21 апреля. ВСУ за этот период нарушали режим прекращения огня более 4000 раз.
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