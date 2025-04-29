Топ баз отдыха Свердловской области на майские праздники: список мест и цены

В майские праздники свердловские базы подготовили салют и кулинарные выступления

29 апреля 2025 в 16:17 Размер текста - 17 +

На базах отдыхах еще можно успеть забронировать места Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Приближаются майские праздники, и вопрос о том, где отдохнуть с семьей и друзьями в Свердловской области, становится все актуальнее. Для того чтобы законно пожарить шашлыки, сходить в баню и поучаствовать в праздничных конкурсах, можно снять номер и беседку на базе отдыха или в загородном клубе. URA.RU составило подборку мест, где еще можно забронировать места. База отдыха «Солнечный остров» Здесь можно снять коттедж или апартаменты, минимум за одну ночь придется отдать около 9000 рублей. Для гостей доступны спа-центр под открытым небом с бассейном, массажный кабинет, прокат велосипедов, мангальные зоны и беседки, игровая и спортивная площадки, бани, сауна, мини-зоопарк, интернет, снек-бар, завтрак, который включен в стоимость. В честь Дня Победы здесь организуют полевую кухню, также будут проходить семейный мастер-класс, прозвучат песни под гитару и в финале гостей ожидает салют. База отдыха находится в селе Мостовское. Парк-отель «Задубравье» В поселке городского типа Верхнее Дуброво доступны к аренде шесть домиков в форме буквы «А». Снять беседку с мангалом стоит от 1500 рублей в час. Стоимость бронирования домов начинается от 4000 рублей и достигает 4500 рублей. В качестве дополнительного досуга можно забронировать баню на дровах за 1500 рублей в час. Загородный клуб «Белая лошадь» На всех базах отдыха оборудованы места с мангалами Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Кадниково можно снять номера от 8500 рублей за ночь, один домик вмещает от двух человек, а каждому гостю с утра предложат завтрак. С местами стоит поторопиться. На территории клуба для отдыхающих в качестве развлечений предлагают отдохнуть в спа-центре с бассейном, гриль-домиках, боулинге, можно покататься на лошадях или посетить контактный зоопарк. Также с 1 по 4 мая для гостей проведут тематические кулинарные показательные выступления, мастер-классы, розыгрыши, игры и квесты. Загородный клуб «Лесная сказка» База отдыха расположена на берегу озера Балтым. Всего на территории семь домиков, каждый из которых вместит четырех человек. Для больших компаний доступен дом с камином до восьми человек за 16 тысяч рублей в сутки. Кроме того, гости могут снять мангальную зону (от 1500 рублей) и беседку (от 4200 рублей за целый день). Загородный клуб «Соловьи» В Березовском находится место, где удачно собраны теплые гриль-беседки для 30 гостей, шесть гостевых номеров и сауна с джакузи. Для детей в «Соловьях» оборудованы лаунж-зоны и игровые площадки. Для автомобиля доступны сутки бесплатной стоянки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приближаются майские праздники, и вопрос о том, где отдохнуть с семьей и друзьями в Свердловской области, становится все актуальнее. Для того чтобы законно пожарить шашлыки, сходить в баню и поучаствовать в праздничных конкурсах, можно снять номер и беседку на базе отдыха или в загородном клубе. URA.RU составило подборку мест, где еще можно забронировать места. Здесь можно снять коттедж или апартаменты, минимум за одну ночь придется отдать около 9000 рублей. Для гостей доступны спа-центр под открытым небом с бассейном, массажный кабинет, прокат велосипедов, мангальные зоны и беседки, игровая и спортивная площадки, бани, сауна, мини-зоопарк, интернет, снек-бар, завтрак, который включен в стоимость. В честь Дня Победы здесь организуют полевую кухню, также будут проходить семейный мастер-класс, прозвучат песни под гитару и в финале гостей ожидает салют. База отдыха находится в селе Мостовское. В поселке городского типа Верхнее Дуброво доступны к аренде шесть домиков в форме буквы «А». Снять беседку с мангалом стоит от 1500 рублей в час. Стоимость бронирования домов начинается от 4000 рублей и достигает 4500 рублей. В качестве дополнительного досуга можно забронировать баню на дровах за 1500 рублей в час. В Кадниково можно снять номера от 8500 рублей за ночь, один домик вмещает от двух человек, а каждому гостю с утра предложат завтрак. С местами стоит поторопиться. На территории клуба для отдыхающих в качестве развлечений предлагают отдохнуть в спа-центре с бассейном, гриль-домиках, боулинге, можно покататься на лошадях или посетить контактный зоопарк. Также с 1 по 4 мая для гостей проведут тематические кулинарные показательные выступления, мастер-классы, розыгрыши, игры и квесты. База отдыха расположена на берегу озера Балтым. Всего на территории семь домиков, каждый из которых вместит четырех человек. Для больших компаний доступен дом с камином до восьми человек за 16 тысяч рублей в сутки. Кроме того, гости могут снять мангальную зону (от 1500 рублей) и беседку (от 4200 рублей за целый день). В Березовском находится место, где удачно собраны теплые гриль-беседки для 30 гостей, шесть гостевых номеров и сауна с джакузи. Для детей в «Соловьях» оборудованы лаунж-зоны и игровые площадки. Для автомобиля доступны сутки бесплатной стоянки.