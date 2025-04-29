Самых интеллектуальных старшеклассников определили в Челябинске

В Челябинске завершился второй сезон профориентационного квиза «Голос будущего», финал которого собрал десять сильнейших школьных команд города. В течение двух часов участники решали логические задачи и отвечали на вопросы о профессиях будущего, строительстве, архитектуре и урбанистике. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе девелоперской компании «Группа Голос», выступившей организатором мероприятия.
«Финальная игра состояла из шести раундов, в каждом из которых школьникам предлагались вопросы разной сложности, требующие эрудиции, нестандартного мышления и работы в команде. Особый интерес вызвали тематические блоки о строительных профессиях, креативные задания на нестандартное мышление и решающий финальный раунд, где команды могли делать ставки», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Группа Голос».
Участники команды «Шершни 148» второй год подряд вышли в финал. «Очень круто, что на квизе можно так вникнуть в профессию. Один из нашей команды уже всерьез решил идти в строительную сферу», — отметили ребята.
Организаторы подчеркивают, что квиз стал частью масштабной профориентационной работы среди школьников Челябинска. В этом году проект охватил более 300 учеников из 33 образовательных учреждений города.
По итогам финала победу одержала команда гимназии №93, второе место заняли представители лицея №35, а третье — школы №54. Все финалисты получили памятные подарки, а главным призом для команды-победителя станет встреча с генеральным директором «Группы Голос» Сергеем Пахомовым, на которой школьники смогут узнать больше о карьерных возможностях в строительстве и девелопменте. «Успешный профессиональный путь начинается с правильного выбора, а правильный выбор — с понимания своих интересов и сильных сторон. „Голос будущего“ помогает подросткам сделать первые шаги к осознанному выбору дела своей жизни», — подчеркнул Пахомов.
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