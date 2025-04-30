Екатеринбург встал в девятибалльные пробки. Карта

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Виды города во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, пробка, виды екатеринбурга, виды города
Сильнее всего движение затруднено в центре города Фото:

В Екатеринбурге вечером 30 апреля в преддверии майских праздников выстроились огромные пробки. Сервис «Яндекс. Карты» оценил их в девять баллов.

Сложная ситуация наблюдается на всех центральных улицах города: Малышева, 8 Марта, проспект Ленина, Куйбышева, Радищева, Луначарского, Карла Маркса, Первомайская. Заторы на дорогах усугубляют несколько аварий.

Несколько часов назад URA.RU сообщало о 14-километровой пробке на Екатеринбургской кольцевой автодороге. Движение было затруднено на участке от пересечения ЕКАД с Сибирским трактом до Березовского.

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В Екатеринбурге вечером 30 апреля в преддверии майских праздников выстроились огромные пробки. Сервис «Яндекс. Карты» оценил их в девять баллов. Сложная ситуация наблюдается на всех центральных улицах города: Малышева, 8 Марта, проспект Ленина, Куйбышева, Радищева, Луначарского, Карла Маркса, Первомайская. Заторы на дорогах усугубляют несколько аварий. Несколько часов назад URA.RU сообщало о 14-километровой пробке на Екатеринбургской кольцевой автодороге. Движение было затруднено на участке от пересечения ЕКАД с Сибирским трактом до Березовского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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