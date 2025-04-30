В Екатеринбурге вечером 30 апреля в преддверии майских праздников выстроились огромные пробки. Сервис «Яндекс. Карты» оценил их в девять баллов.
Сложная ситуация наблюдается на всех центральных улицах города: Малышева, 8 Марта, проспект Ленина, Куйбышева, Радищева, Луначарского, Карла Маркса, Первомайская. Заторы на дорогах усугубляют несколько аварий.
Несколько часов назад URA.RU сообщало о 14-километровой пробке на Екатеринбургской кольцевой автодороге. Движение было затруднено на участке от пересечения ЕКАД с Сибирским трактом до Березовского.
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