«Нарциссизм и инфантилизм»: психолог объяснила, почему Тимати не женится на матерях своих детей

Певец и бизнесмен Тимати (наст. имя — Тимур Юнусов) вряд ли женится на новой избраннице Валентине Ивановой, которая объявила о беременности. Для артиста этот малыш будет третьим, но ни на одной предыдущей девушке исполнитель так и не женился. Почему это происходит, в разговоре с URA.RU объяснила психолог Ирина Гуляева.
«Причин может быть несколько. Первая — нежелание связывать себя браком. Некоторые мужчины не верят в институт брака, предпочитая свободные отношения. Глядя на Тимати, я с большой долей вероятности могу сказать, что тут речь идет и о нарциссизме. В таком случае для человека главное он сам, а семья, в ее классическом понимании, в эту картину не вписывается. Вторая причина — для медийных личностей важны мобильность и независимость, отсутствие бытовых обязательств, поэтому они и не хотят связывать себя с узами семьи. Третье — такие мужчины могут себе позволить заботиться о детях и их матерях материально, не вступая в брак. То есть в принципе обязательства финансовые они исполняют», — поясняет эксперт.
Тимати от прошлых отношений имеет дочь Алису, которую ему родила модель Алена Шишкова, а также сына Ратмира, появившегося в союзе с другой моделью — Анастасией Решетовой. С обеими девушками исполнитель расстался без скандалов и поддерживает отношения. С Валентиной Ивановой Тимати впервые вышел в свет в 2022 году. На днях она объявила о беременности.
Психолог Гуляева на примере личной жизни Тимати рекомендует девушкам, которые сталкиваются с похожими ситуациями и надеются «изменить» мужчину и затащить его в ЗАГС, отбросить иллюзии.
«Если девушка рассчитывает на то, что он женится на ней, якобы она особенная, то она ошибается. Паттерны поведения все-таки берут свое. Такой тип мужчин не склонен брать на себя долгосрочные обязательства. На что еще стоит обращать внимание? Если он игнорирует тему брака и избегает ее. Также если мужчина постоянно подчеркивает, что независимость для него приоритет. С большой долей вероятности, он и дальше так будет жить. Даже если в начале отношений кажется, что это не так, через месяц-три максимум мужчина начнет себя проявляет с привычной для него стороны. Это устоявшийся шаблон поведения», — предупреждает психолог.
Более того, наличие детей, в жизни которых мужчина не сильно участвует, является свидетельством того, что у него отсутствует глубокая ответственность перед ребенком. Обычно такими качествами страдают инфантильные люди, говорит Гуляева.
41-летний Тимати ранее отмечал, что его не пугает перспектива брака, но жениться он хочет один раз и на всю жизнь, чтобы избежать развода. Для этого он планировал найти женщину, в которой будет уверен на 100%. Не исключено, что Валентина — именно такая девушка.
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