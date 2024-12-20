Украинский блогер и певец Артур Бабич заявил о своем переезде в Россию. Он отметил, что здесь ему легче создавать контент. После начала украинского конфликта Бабич уехал жить в США. Однако уже в этом году он заявил, что готов вступить в ряды ВС РФ ради получения российского гражданства. В этом материале URA.RU рассказывает о карьере блогера, его отношении к России и личной жизни.
Блогер в Dream Team House
Артур Бабич родился 16 мая 2000 года в Кривом Роге (Украина). Известность он получил благодаря юмористическим роликам, которые он выкладывал в TikTok. В феврале 2020 года блогер Даня Милохин пригласил его в тиктокерский дом Dream Team House в Москве. Этот проект сплотил молодых и талантливых звезд TikTok. Ребята вместе записывали ролики разного формата, в том числе с известными личностями, благодаря этому они достаточно быстро набрали миллионы подписчиков.
В 2020 году Бабич также приобрел большую популярность, участвуя в интернет-сериале «12 класс». Весной этого же года Артур начал музыкальную карьеру с сингла «Парень простой», а позже сделал кавер на песню «Были танцы» совместно с певицей Бьянкой. Его версия заняла второе место в чарте TikTok. В конце 2020 года Бабич выпустил ремейк «Новый год» вместе с другими тиктокерами. А уже в следующем году блогер запустил свое шоу «Как хорошо ты знаешь Бабича?», где поклонники могли выиграть 50 тысяч рублей за правильные ответы на вопросы о нем.
Карьера на телевидении
В начале 2022 года он вместе с блогером Валей Карнавал и актером Михаилом Галустяном стали ведущими нового игрового шоу «Не дрогни» на канале СТС. Помимо этого, он также озвучивал персонажей в мультфильмах «Финник» и «Дозор джунглей: Кругосветка».
Жизнь за границей
Бабич уехал в США после начала спецоперации в феврале 2022 года. Однако там он начал жаловаться на трудности в коммуникации и отсутствие денег. Потом он отправился в Армению, но и там не смог остаться надолго. В 2023 году он опубликовал блог из США, куда вернулся вместе со своей девушкой Аней Покров. Весной этого года на его youtube-канале вышло трогательное видео о том, как он с сюрпризом приехал к родителям в Армению. Летом появились слухи о его возвращении в Россию, которые он подтвердил, опубликовав фото с Покров на фоне Москва-Сити.
Возвращение в Россию
Сам Бабич 20 декабря заявил, что навсегда переезжает в Россию. По его мнению, в стране больше возможностей для создания контента, а также здесь проживают его фанаты. Он отметил, что больше не планирует уезжать за границу и намерен получить паспорт гражданина России.
Назвали предателем на Украине
В сентябре текущего года Бабич признался, что скучает по России и заявил, что готов отказаться от украинского гражданства в пользу российского. За эти слова на Украине его «прозвали предателем, а самые оголтелые стали угрожать». Блогер также выразил желание пройти службу в Вооруженных силах России ради получения российского паспорта.
Личная жизнь
С 2020 года Артур Бабич встречается с блогером Аней Покров. Ребята познакомились в тикток — доме Dream Team House. Тогда же пошли слухи об их романе, так как они часто гуляли и снимали совместные видео, однако долгое время он не комментировал свои отношения. Бабич утверждал, что ему нужно больше времени, чтобы понять, удастся ли ему построить с Аней серьезные отношения. Некоторые фанаты считали, что они подогревают интерес к себе, а другие — что действительно встречаются.
Летом 2022 года они подтвердили роман, заявив, что встречаются уже два года. Это известие не вызвало особого удивления у фанатов, хотя некоторые все еще считали отношения пиар-ходом. Блогер Юля Гаврилина утверждала, что их пара гармонична и крепка. В конце 2022 года Бабич подарил Ане кольцо, а в 2023-м в комментариях к ее постам использовал фразу «моя жена», подогревая слухи о возможной свадьбе.
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