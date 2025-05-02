На Западе узнали о конфликте между Зеленским и националистами

Профессор Дизен: между националистами и Зеленским растет напряжение
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Зеленский все больше теряет контроль над ситуацией на Украине, заявила Дизен
Зеленский все больше теряет контроль над ситуацией на Украине, заявила Дизен Фото:
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Между президентом Украины Владимиром Зеленским и националистами растет уровень напряжения. Также и в США разочарованы нежеланием украинского лидера принимать мирные условия для урегулирования конфликта. Об этом сообщила профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Напряженность в отношениях между Зеленским и националистами растет, и (президент США Дональд Трамп — прим. URA.RU) разочарован его нежеланием принимать мирное соглашение», — написала Дизен. Ее заявление опубликовано в соцсети Х. 

Ранее депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что Владимир Зеленский, завуалированно высказав в своем обращении угрозы, фактически отказался от перемирия в дни празднования 80-й годовщины Победы. По словам Белика, на фронте у украинского лидера дела идут очень плохо и он хочет «пиар-победы», передает 360.ru. 

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Между президентом Украины Владимиром Зеленским и националистами растет уровень напряжения. Также и в США разочарованы нежеланием украинского лидера принимать мирные условия для урегулирования конфликта. Об этом сообщила профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. «Напряженность в отношениях между Зеленским и националистами растет, и (президент США Дональд Трамп — прим. URA.RU) разочарован его нежеланием принимать мирное соглашение», — написала Дизен. Ее заявление опубликовано в соцсети Х.  Ранее депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что Владимир Зеленский, завуалированно высказав в своем обращении угрозы, фактически отказался от перемирия в дни празднования 80-й годовщины Победы. По словам Белика, на фронте у украинского лидера дела идут очень плохо и он хочет «пиар-победы», передает 360.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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