Между президентом Украины Владимиром Зеленским и националистами растет уровень напряжения. Также и в США разочарованы нежеланием украинского лидера принимать мирные условия для урегулирования конфликта. Об этом сообщила профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Напряженность в отношениях между Зеленским и националистами растет, и (президент США Дональд Трамп — прим. URA.RU) разочарован его нежеланием принимать мирное соглашение», — написала Дизен. Ее заявление опубликовано в соцсети Х.
Ранее депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что Владимир Зеленский, завуалированно высказав в своем обращении угрозы, фактически отказался от перемирия в дни празднования 80-й годовщины Победы. По словам Белика, на фронте у украинского лидера дела идут очень плохо и он хочет «пиар-победы», передает 360.ru.
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