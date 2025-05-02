Психолог указала на необычную деталь отношений Семенович с женатым мужчиной

Раздельный сон певицы Анны Семенович и ее любимого мужчины не повредит отношениям в одном случае. Об этом в беседе с URA.RU рассказала психолог Надежда Резенова. Ранее певица призналась, что они с Денисом Шреером спустя два года романа спят не только на разных кроватях, но в разных комнатах.
«Это работает, когда пара о чем-то изначально договорилась. Это делает отношения близкими, наполненными любовью и радостью. В таких случаях нет жестких стандартов», — поясняет собеседница агентства.
На пути совместного сна у Семенович с любимым встал храп мужчины. Певица в таких случаях не высыпается, поэтому и было принято решение «переселить» Дениса в другую спальню.
После таких откровений о личном певицы многие задались вопросом: а не повлияет ли это на отношения пары? Однако психолог Резенова уверяет — не стоит слепо идти на поводу у стереотипов, сейчас уже нет каких-то рамок, в которые стоило бы загонять свои отношения.
«Если это им помогает элементарно высыпаться и утром быть в хорошем настроении, то почему бы и да?! Ради бога, пусть спят в разных комнатах. Сейчас даже порой на расстоянии любовь сильнее, чем под одной крышей», — заключила эксперт.
Семенович и Шреер познакомились в одном из московских ресторанов. С недавних пор экс-солистка группы «Блестящие» перестала скрывать избранника. Однако за женское счастье звезды пока радуются не все.
Дело в том, что Денис официально женат — в Германии у него живут супруга Марина и 9-летний сын Лео. Семенович уверяет: любимый мужчина не развелся с женой из-за немецкой бюрократии. Там перед разводом люди должны год не жить вместе, потом подать документы на расторжение брака, а еще оплатить дорогих адвокатов. Но сегодняшний статус устраивает звезду, и она готова ждать развода любимого мужчины столько, сколько требуется.
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