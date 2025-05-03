В России объяснили, почему США не вводят санкции

США решили не спешить с введением санкций против Российской Федерации. По мнению первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, для ограничений пока нет повода.
«Да, я думаю, что они пока отложили этот инструмент санкций в долгий ящик. Но опять же, причина этого, я думаю, во многом в том, что очень трудно найти что-то для санкций», — сказал Полянский в интервью для РИА Новости.
Ранее американские чиновники уже согласовали новый пакет экономических санкций против России, предусматривающий ограничения в банковском и энергетическом секторах, однако окончательное решение о введении этих мер еще не принято. Обсуждение новых санкций связано с позицией Вашингтона по ситуации на Украине и зависит от дальнейших дипломатических переговоров между странами.
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