В России объяснили, почему США не вводят санкции

Первый зампостпреда РФ при ООН Полянский: США пока не вводят санкций против РФ
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США решили отсрочить введение санкций против РФ
США решили отсрочить введение санкций против РФ Фото:

США решили не спешить с введением санкций против Российской Федерации. По мнению первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, для ограничений пока нет повода. 

«Да, я думаю, что они пока отложили этот инструмент санкций в долгий ящик. Но опять же, причина этого, я думаю, во многом в том, что очень трудно найти что-то для санкций», — сказал Полянский в интервью для РИА Новости. 

Ранее американские чиновники уже согласовали новый пакет экономических санкций против России, предусматривающий ограничения в банковском и энергетическом секторах, однако окончательное решение о введении этих мер еще не принято. Обсуждение новых санкций связано с позицией Вашингтона по ситуации на Украине и зависит от дальнейших дипломатических переговоров между странами.

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США решили не спешить с введением санкций против Российской Федерации. По мнению первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, для ограничений пока нет повода.  «Да, я думаю, что они пока отложили этот инструмент санкций в долгий ящик. Но опять же, причина этого, я думаю, во многом в том, что очень трудно найти что-то для санкций», — сказал Полянский в интервью для РИА Новости.  Ранее американские чиновники уже согласовали новый пакет экономических санкций против России, предусматривающий ограничения в банковском и энергетическом секторах, однако окончательное решение о введении этих мер еще не принято. Обсуждение новых санкций связано с позицией Вашингтона по ситуации на Украине и зависит от дальнейших дипломатических переговоров между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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