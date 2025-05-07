Пропавшего на СВО свердловского солдата объявили дезертиром

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Военнослужащий перестал выходить на связь в начале декабря 2024-го (архивное фото)
Военнослужащий перестал выходить на связь в начале декабря 2024-го (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащего из Туринского района (Свердловская область), пропавшего в зоне спецоперации на Украине, ошибочно признали дезертиром и оставили без выплат семью. О статусе сына узнала мать солдата, которой до этого сообщили о его гибели, рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов в своем telegram-канале.

«Рустам Е. перестал выходить на связь в начале декабря прошлого года. В январе через третьих лиц мать получила информацию, что сын якобы погиб. Подорвался в бою на гранате, чему были свидетели из числа сослуживцев», — следует из поста. Мать сразу же подала документы на розыск бойца, а через время ей сказали, что он дезертир.

Женщина не верила, что ее ребенок предал родину, поэтому обратилась за помощью. Тогда к делу подключилась прокуратура, которая в ходе проверки признала необоснованным документ по статусу Рустама. На данный момент приказ отменяют, а семье готовят назначение выплат.

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Военнослужащего из Туринского района (Свердловская область), пропавшего в зоне спецоперации на Украине, ошибочно признали дезертиром и оставили без выплат семью. О статусе сына узнала мать солдата, которой до этого сообщили о его гибели, рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов в своем telegram-канале. «Рустам Е. перестал выходить на связь в начале декабря прошлого года. В январе через третьих лиц мать получила информацию, что сын якобы погиб. Подорвался в бою на гранате, чему были свидетели из числа сослуживцев», — следует из поста. Мать сразу же подала документы на розыск бойца, а через время ей сказали, что он дезертир. Женщина не верила, что ее ребенок предал родину, поэтому обратилась за помощью. Тогда к делу подключилась прокуратура, которая в ходе проверки признала необоснованным документ по статусу Рустама. На данный момент приказ отменяют, а семье готовят назначение выплат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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