Пропавшего на СВО свердловского солдата объявили дезертиром

Военнослужащего из Туринского района (Свердловская область), пропавшего в зоне спецоперации на Украине, ошибочно признали дезертиром и оставили без выплат семью. О статусе сына узнала мать солдата, которой до этого сообщили о его гибели, рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов в своем telegram-канале.
«Рустам Е. перестал выходить на связь в начале декабря прошлого года. В январе через третьих лиц мать получила информацию, что сын якобы погиб. Подорвался в бою на гранате, чему были свидетели из числа сослуживцев», — следует из поста. Мать сразу же подала документы на розыск бойца, а через время ей сказали, что он дезертир.
Женщина не верила, что ее ребенок предал родину, поэтому обратилась за помощью. Тогда к делу подключилась прокуратура, которая в ходе проверки признала необоснованным документ по статусу Рустама. На данный момент приказ отменяют, а семье готовят назначение выплат.
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