Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал утверждение Фридриха Мерца на посту канцлера Германии. Избрание состоялось лишь со второй попытки — впервые в истории ФРГ кандидат от победившей партии не набрал необходимого большинства голосов с первого раза, несмотря на успешные коалиционные переговоры.
«Эта история свидетельствует о том, что политическая система Германии, как и экономика, находится не в лучшем состоянии», — сообщил Грушко журналистам. Заместитель министра иностранных дел отметил, что Москва традиционно воздерживается от комментариев по внутренней политике других государств. Тем не менее, он подчеркнул, что политическая и экономическая ситуация в стране остается напряженной.
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