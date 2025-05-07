В МИД РФ высказались по поводу нового канцлера Германии

Грушко: выбор Мерца канцлером Германии свидетельствует о кризисе в стране
© Служба новостей «URA.RU»
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Москва воздерживается от комментариев по внутренней политике других государств
Москва воздерживается от комментариев по внутренней политике других государств Фото:

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал утверждение Фридриха Мерца на посту канцлера Германии. Избрание состоялось лишь со второй попытки — впервые в истории ФРГ кандидат от победившей партии не набрал необходимого большинства голосов с первого раза, несмотря на успешные коалиционные переговоры.

«Эта история свидетельствует о том, что политическая система Германии, как и экономика, находится не в лучшем состоянии», — сообщил Грушко журналистам. Заместитель министра иностранных дел отметил, что Москва традиционно воздерживается от комментариев по внутренней политике других государств. Тем не менее, он подчеркнул, что политическая и экономическая ситуация в стране остается напряженной.

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал утверждение Фридриха Мерца на посту канцлера Германии. Избрание состоялось лишь со второй попытки — впервые в истории ФРГ кандидат от победившей партии не набрал необходимого большинства голосов с первого раза, несмотря на успешные коалиционные переговоры. «Эта история свидетельствует о том, что политическая система Германии, как и экономика, находится не в лучшем состоянии», — сообщил Грушко журналистам. Заместитель министра иностранных дел отметил, что Москва традиционно воздерживается от комментариев по внутренней политике других государств. Тем не менее, он подчеркнул, что политическая и экономическая ситуация в стране остается напряженной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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