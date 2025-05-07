«Нарушений не было»: адвокат оценила претензии экс-участницы «Дома-2» Устиненко к авиакомпании

Экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко зря обвиняет российскую авиакомпанию в вымогательстве. Об этом в разговоре с URA.RU заявила адвокат Ирина Полянская, оценивая слова блогерши. Устиненко заявила, что во время полета ее якобы специально рассадили с двухлетней дочерью, чтобы заставить выкупить конкретное место. Но при этом ребенок сидел с отцом.
«В данной ситуации никаких нарушений не было — место дали ребенку с одним из родителей — отцом. Отец — точно такой же родитель и законный представитель ребенка, как и мать. Меняться местами с другими пассажирами во время полета можно только с разрешения экипажа — это правила безопасности полетов», — пояснила адвокат АБ «Илья Титов и Партнеры».
Устиненко жаловалась, что при посадке она узнала, что ее разлучили с дочкой. При этом место рядом с девочкой было свободным, однако когда блогер захотела его занять, столкнулась с тем, что бортпроводники попросили доплату за смену места.
Адвокат Полянская поясняет: с 21 января 2025 года начал действовать новый порядок распределения мест в самолете для пассажиров с детьми, согласно которому авиаперевозчик обязан посадить ребенка до 12 лет на соседнее место рядом с родителем. Места должны находиться в одном ряду и не разделяться проходом.
Услуга будет бесплатной, но только если пассажир согласится на предложенные места. За выбор более удачного места придется доплачивать.
Если же с этим условиями пассажир не согласен, надо было обговорить это при получении посадочного талона. «Надо было попросить посадить ребенка рядом с мамой, а не с папой, если мама лучше справляется с уходом за ребенком во время полета. При необходимости поменяться местами родителям, попросить об этом экипаж и объяснить ситуацию, а не устраивать скандал. Еще вариант — регистрировать на рейс сначала ребенка с мамой, а потом папу отдельно», — резюмировала Ирина Полянская.
Устиненко же уверяет своих подписчиков, что российская авиакомпания якобы намерено разъединяет семьи, чтобы добиться доплаты за соседнее место.
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