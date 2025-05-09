В день празднования 80-летия Великой Победы в Полевском (Свердловская область) состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня с Мамаева кургана у мемориала и стелы «Воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Синара-Девелопмент».
Огонь в Полевской доставили участники автопробега по маршруту Екатеринбург-Волгоград-Екатеринбург. Лампаду зажгли от Вечного огня на мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.
«Для нас большая честь внести свой вклад в увековечивание памяти героев Великой Отечественной войны. Мы гордимся тем, что смогли доставить этот священный огонь и стать частью такого важного события для города Полевской. Для компании „Синара-Девелопмент“ это возможность сказать спасибо героям прошлого и выразить поддержку героям настоящего», — отметил генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.
Почетное право зажечь Вечный огонь у мемориалов было предоставлено Герою России Дамиру Юсупову, он является почетным гражданином Полевского, и военкому города Руслану Хаюмову. Кроме того, в торжественной церемонии также приняли участие глава Полевского муниципального округа Константин Поспелов, представитель Думы Дмитрий Коробейников и управляющий директор Северского трубного завода Дмитрий Марков.
Памятную стелу «Воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в южной части Полевского открыли ровно 50 лет назад, 9 мая 1975 года. В 2025 году к юбилейной дате стелу дополнили Вечным огнем Памяти. Его также зажгли у одноименного мемориала в северной части города. Скульптура представляет собой 12-ти метровую плиту с четырьмя гранями, на ней выполнено рельефное изображение из четырех групп. Первая — женская группа как символ начала войны. Вторая — неминуемая сторона войны — смерть. Третья — единство и сплоченный дух воинов в борьбе со злом, а четвертая группа — Родина-мать в гневе, с мечом в руках, высоко поднятым над головой, как символ неизбежной кары.
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