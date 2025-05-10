Двое мужчин погибли при взрыве гранаты в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Граната взорвалась в подъезде
Граната взорвалась в подъезде Фото:

Двое мужчин погибли от взрыва гранаты в подъезде многоэтажного дома в Подмосковье. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

«Инцидент произошел в Лосино-Петровском. Двое мужчин вышли в ходе семейного застолья на лестничную площадку подъезда многоэтажного жилого дома, взяв гранату. Она взорвалась, оба погибли», — приводятся обстоятельства случившегося в telegram-канале прокуратуры. 

Также травмы получила женщина, она доставлена в больницу. В оперативной службе отметили, все участники происшествия были пьяны. На данный момент проводится расследование. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двое мужчин погибли от взрыва гранаты в подъезде многоэтажного дома в Подмосковье. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области. «Инцидент произошел в Лосино-Петровском. Двое мужчин вышли в ходе семейного застолья на лестничную площадку подъезда многоэтажного жилого дома, взяв гранату. Она взорвалась, оба погибли», — приводятся обстоятельства случившегося в telegram-канале прокуратуры.  Также травмы получила женщина, она доставлена в больницу. В оперативной службе отметили, все участники происшествия были пьяны. На данный момент проводится расследование. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...