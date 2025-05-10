Двое мужчин погибли от взрыва гранаты в подъезде многоэтажного дома в Подмосковье. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
«Инцидент произошел в Лосино-Петровском. Двое мужчин вышли в ходе семейного застолья на лестничную площадку подъезда многоэтажного жилого дома, взяв гранату. Она взорвалась, оба погибли», — приводятся обстоятельства случившегося в telegram-канале прокуратуры.
Также травмы получила женщина, она доставлена в больницу. В оперативной службе отметили, все участники происшествия были пьяны. На данный момент проводится расследование.
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