Попытки президента Украины Владимира Зеленского и ЕС навязать российскому лидеру Владимиру Путину вредят интересам президента США Дональда Трампа. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Устроит ли Трампа ультиматум, который Зеленский и Ко выдвигают Путину? Нет», — пишет Дубинский у себя в telegram-канале. Он добавил, что цель Киева и союзников — затянуть переговоры до окончания президентского срока Трампа или потери республиканцами большинства в Конгрессе.
Этот сценарий позволит ВСУ получить передышку и продолжить войну позже. Трамп может либо поддержать кратковременное перемирие для достижения мира, либо отказаться от участия в этом процессе, отмечает депутат.
Ранее европейские лидеры попытались предъявить России ультиматумы, требуя прекратить огонь на 30 дней с 12 мая, угрожая новыми санкциями. Германия заявила о готовности усилить ограничительные меры и продолжить поставки оружия Украине. Однако Москва уверена, что Киев объявляет перемирие ради перевооружения.
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