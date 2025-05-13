В Раде раскритиковали «ультиматум» Зеленского Путину

Депутат Рады Дубинский: Трампа не устроит ультиматум Киева и Европы по миру
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Депутат Дубинский считает, что Зеленский будет затягивать переговоры, пока Трамп президент
Депутат Дубинский считает, что Зеленский будет затягивать переговоры, пока Трамп президент Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Попытки президента Украины Владимира Зеленского и ЕС навязать российскому лидеру Владимиру Путину вредят интересам президента США Дональда Трампа. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Устроит ли Трампа ультиматум, который Зеленский и Ко выдвигают Путину? Нет», — пишет Дубинский у себя в telegram-канале. Он добавил, что цель Киева и союзников — затянуть переговоры до окончания президентского срока Трампа или потери республиканцами большинства в Конгрессе.

Этот сценарий позволит ВСУ получить передышку и продолжить войну позже. Трамп может либо поддержать кратковременное перемирие для достижения мира, либо отказаться от участия в этом процессе, отмечает депутат.

Ранее европейские лидеры попытались предъявить России ультиматумы, требуя прекратить огонь на 30 дней с 12 мая, угрожая новыми санкциями. Германия заявила о готовности усилить ограничительные меры и продолжить поставки оружия Украине. Однако Москва уверена, что Киев объявляет перемирие ради перевооружения. 

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Попытки президента Украины Владимира Зеленского и ЕС навязать российскому лидеру Владимиру Путину вредят интересам президента США Дональда Трампа. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. «Устроит ли Трампа ультиматум, который Зеленский и Ко выдвигают Путину? Нет», — пишет Дубинский у себя в telegram-канале. Он добавил, что цель Киева и союзников — затянуть переговоры до окончания президентского срока Трампа или потери республиканцами большинства в Конгрессе. Этот сценарий позволит ВСУ получить передышку и продолжить войну позже. Трамп может либо поддержать кратковременное перемирие для достижения мира, либо отказаться от участия в этом процессе, отмечает депутат. Ранее европейские лидеры попытались предъявить России ультиматумы, требуя прекратить огонь на 30 дней с 12 мая, угрожая новыми санкциями. Германия заявила о готовности усилить ограничительные меры и продолжить поставки оружия Украине. Однако Москва уверена, что Киев объявляет перемирие ради перевооружения. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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