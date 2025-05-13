Информацию и «потеряшке» можно сообщить по телефону волонтеров или в любой отдел полиции
В Магнитогорске волонтеры разыскивают восьмилетнюю Викторию Богдан. Об этом сообщили в организации «Легион Спас74».
Пропал ребенок – Богдан Виктория Михайловна, 10.10.2016 года рождения. 13 мая в 15:30 ушла с адреса по улице Труда, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Была одета: куртка, бежевая кофта с узорами, синие брюки», — говорится в информационном сообщении.
Информацию о девочке волонтеры просят сообщать по телефону +7 (900) 065-23-55. Также можно обратиться в любой отдел полиции.
Девочку ищут с середины сегодняшнего дня
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