В Магнитогорске пропала восьмилетняя девочка. Фото

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Информацию и «потеряшке» можно сообщить по телефону волонтеров или в любой отдел полиции
Информацию и «потеряшке» можно сообщить по телефону волонтеров или в любой отдел полиции Фото:

В Магнитогорске волонтеры разыскивают восьмилетнюю Викторию Богдан. Об этом сообщили в организации «Легион Спас74».

Пропал ребенок – Богдан Виктория Михайловна, 10.10.2016 года рождения. 13 мая в 15:30 ушла с адреса по улице Труда, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Была одета: куртка, бежевая кофта с узорами, синие брюки», — говорится в информационном сообщении.

Информацию о девочке волонтеры просят сообщать по телефону +7 (900) 065-23-55. Также можно обратиться в любой отдел полиции.

Девочку ищут с середины сегодняшнего дня
Девочку ищут с середины сегодняшнего дня
Фото:

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В Магнитогорске волонтеры разыскивают восьмилетнюю Викторию Богдан. Об этом сообщили в организации «Легион Спас74». Пропал ребенок – Богдан Виктория Михайловна, 10.10.2016 года рождения. 13 мая в 15:30 ушла с адреса по улице Труда, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Была одета: куртка, бежевая кофта с узорами, синие брюки», — говорится в информационном сообщении. Информацию о девочке волонтеры просят сообщать по телефону +7 (900) 065-23-55. Также можно обратиться в любой отдел полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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