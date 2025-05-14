Сортировку окружили люди с автоматами. Фото

В Екатеринбурге на Сортировке спецназ устроил облаву на нелегальных мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Третий день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере около драмтеатра. Екатеринбург, омон
Силовики проводят плановую операцию (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов провели операцию по выявлению нелегальных мигрантов на Сортировке. Об этом рассказал читатель URA.RU.

По его словам, на месте патрулирует наряд ДПС. «Со двора на улице Ангарской выехал автобус с людьми, а по территории патрулировали сотрудники ОМОНа, вооруженные и в масках», — отметил собеседник агентства.

За разъяснениями корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. В ведомстве уточнили, что в данном районе проводится плановое профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение нарушений в сфере миграции.

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В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов провели операцию по выявлению нелегальных мигрантов на Сортировке. Об этом рассказал читатель URA.RU. По его словам, на месте патрулирует наряд ДПС. «Со двора на улице Ангарской выехал автобус с людьми, а по территории патрулировали сотрудники ОМОНа, вооруженные и в масках», — отметил собеседник агентства. За разъяснениями корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. В ведомстве уточнили, что в данном районе проводится плановое профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение нарушений в сфере миграции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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