В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов провели операцию по выявлению нелегальных мигрантов на Сортировке. Об этом рассказал читатель URA.RU.
По его словам, на месте патрулирует наряд ДПС. «Со двора на улице Ангарской выехал автобус с людьми, а по территории патрулировали сотрудники ОМОНа, вооруженные и в масках», — отметил собеседник агентства.
За разъяснениями корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. В ведомстве уточнили, что в данном районе проводится плановое профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение нарушений в сфере миграции.
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