Бизнесмен из Екатеринбурга покорил самую смертельную вершину мира. Фото

36-летний бизнесмен из Екатеринбурга Стародубцев поднялся на Эверест за 40 дней

20 мая 2025 в 11:34 Размер текста - 17 +

На покорение горы у Ивана ушло примерно сорок дней (арихвное фото) Фото: Сергей Шадрин © URA.RU 36-летний предприниматель из Екатеринбурга Иван Стародубцев успешно осуществил восхождение на вершину Эвереста — самую высокую и смертельную точку Земли. На покорение горы у него ушло примерно сорок дней. Как отметил сам альпинист, выбор в пользу Эвереста был сделан потому, что для каждого, кто увлекается альпинизмом, эта вершина является главным достижением. «15 мая в 5:55 вершина планеты Земля. ЭВЕРЕСТ 8 848,86. 40 дней экспедиции. 4 дня финального высотного восхождения. 28 часов самого восхождения из лагеря 4 и возвращения в лагерь 2. Одна жизнь, чтобы понять и почувствовать», — написал альпинист на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Стародубцев осуществлял восхождение на вершину в сопровождении двух других российских альпинистов — Владимира Афанасьева из Норильска и Юрия Суханова из Смоленска. Примечательно, что Юрий Суханов, которому исполнилось 70 лет, стал самым возрастным россиянином, поднявшимся на Эверест. Группа начала свой путь в начале апреля, а достичь вершины им удалось только 15 мая. Иван Стародубцев занимается альпинизмом на протяжении последних пяти лет. За этот период ему удалось успешно завершить порядка десяти восхождений. В числе покоренных вершин — Эльбрус, Белуха, Казбек в Грузии, Аконкагуа в Аргентине, а также ряд других высокогорных точек мира. Гора Эверест, достигающая высоты 8848 метров, считается самой высокой вершиной на Земле. С момента успешного восхождения, состоявшегося в 1953 году, на склонах этой горы погибло свыше 300 альпинистов. К основным причинам несчастных случаев относятся лавины, падения, обморожения, а также влияние так называемой «зоны смерти» — участка, расположенного на высоте более 8000 метров, где из-за острого дефицита кислорода человеческий организм быстро теряет силы. Из-за высокой популярности среди альпинистов Эверест является местом наибольшего числа трагических происшествий подобного рода. Фото: страница альпиниста в соцсети Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

36-летний предприниматель из Екатеринбурга Иван Стародубцев успешно осуществил восхождение на вершину Эвереста — самую высокую и смертельную точку Земли. На покорение горы у него ушло примерно сорок дней. Как отметил сам альпинист, выбор в пользу Эвереста был сделан потому, что для каждого, кто увлекается альпинизмом, эта вершина является главным достижением. «15 мая в 5:55 вершина планеты Земля. ЭВЕРЕСТ 8 848,86. 40 дней экспедиции. 4 дня финального высотного восхождения. 28 часов самого восхождения из лагеря 4 и возвращения в лагерь 2. Одна жизнь, чтобы понять и почувствовать», — написал альпинист на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Стародубцев осуществлял восхождение на вершину в сопровождении двух других российских альпинистов — Владимира Афанасьева из Норильска и Юрия Суханова из Смоленска. Примечательно, что Юрий Суханов, которому исполнилось 70 лет, стал самым возрастным россиянином, поднявшимся на Эверест. Группа начала свой путь в начале апреля, а достичь вершины им удалось только 15 мая. Иван Стародубцев занимается альпинизмом на протяжении последних пяти лет. За этот период ему удалось успешно завершить порядка десяти восхождений. В числе покоренных вершин — Эльбрус, Белуха, Казбек в Грузии, Аконкагуа в Аргентине, а также ряд других высокогорных точек мира. Гора Эверест, достигающая высоты 8848 метров, считается самой высокой вершиной на Земле. С момента успешного восхождения, состоявшегося в 1953 году, на склонах этой горы погибло свыше 300 альпинистов. К основным причинам несчастных случаев относятся лавины, падения, обморожения, а также влияние так называемой «зоны смерти» — участка, расположенного на высоте более 8000 метров, где из-за острого дефицита кислорода человеческий организм быстро теряет силы. Из-за высокой популярности среди альпинистов Эверест является местом наибольшего числа трагических происшествий подобного рода.