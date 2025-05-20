Охотничьи туры за десятки тысяч устраивают в Свердловской области

В Свердловской области для любителей охоты организуют специальные туры, которые предполагают выезд в угодья на несколько дней, стоимость зависит от выбранного зверя и территории, на которой происходит охота. Чаще всего минимальная стоимость составляет около пяти тысяч рублей, а максимальная превышает 80 тысяч рублей без учета оплаты трофеев. Корреспондент URA.RU собрал цены на доступные разновидности туров.
Медведь
В Шамарском охотничьем хозяйстве (поселок Козьял, Шалинский район) тур возможен для группы из двух человек, но также можно приехать и в одиночку. Что касается стоимости, то в случае успешной охоты сумма (без учета трофеев) составит 6500 рублей. Если охота не удалась, то стоимость снизится до 4500 рублей.
На базе в селе Шокурово (Нижнесергинский район, Свердловская область) охотиться на медведя можно от 76 тысяч рублей, учитывая лицензию. В стоимость входит: сопровождение егерями, транспорт во время охоты, первичная обработка медведя и выдача ветеринарного сертификата. Для охотников на базе действует возрастное ограничение: 21+.
Кабан
В «Уральском охотничьем клубе» прайс на кабана таков (без учета трофеев): 21500 рублей, включая егерское сопровождение, первичную обработку, проживание на базе «Черный бык». Тур может обойтись дешевле, если отказаться от проживания и первичной обработки, а также стать членом клуба.
На кабана в Шамарских угодьях разрешено охотиться группой до четырех человек. Продолжительность тура должна составлять не менее двух дней. Стоимость услуг на успешной охоте составляет 5500 рублей в сутки (без учета трофеев), в ином случае — 4500 рублей. Охотникам напоминают, что с собой необходимо иметь охотничий билет нового образца, разрешение на ношение и хранение оружия, боеприпасы, одежду и обувь в соответствии с сезоном.
Охотиться на кабанов можно будет с 1 июня по 28 (29) февраля. Сезон охоты на медведя начнется с 1 августа и продлится до 31 октября. Ранее URA.RU рассказывало, сколько придется заплатить за трофеи в Свердловской области, медведь, например, обойдется в 50 тысяч рублей.
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