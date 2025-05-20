«Не рассчитываем на здравый смысл Киева»: Захарова подвела итоги переговоров Путина и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала итоги телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который состоялся на днях. Обсуждение лидеров стран касалось текущей ситуации вокруг Украины и путей ее политического урегулирования.
Захарова отметила, что в ходе разговора были затронуты важные аспекты возможного мирного решения конфликта. Однако она выразила сомнение в готовности другой стороны к реальным шагам навстречу миру. «Мы, конечно, не рассчитываем на некий здравый смысл, на банковые, но хочется надеяться, что хотя бы инстинкт сохранения остатков государства и государственности там возобладает, и это вынудит занять конструктивную позицию», — заявила она на брифинге по текущим вопросам внешней политики. Трансляция выступления велась на официальном сайте МИД РФ.
По словам Захаровой, оба лидера провели откровенный и подробный обмен мнениями. Российская сторона подчеркнула свое стремление к достижению окончательного и справедливого урегулирования кризиса. В частности, Москва предложила Киеву начать работу над меморандумом, который мог бы положить начало будущему мирному договору.
МИД РФ отметила, что ключевым моментом в процессе урегулирования должно стать признание невозможности разрешения конфликта без устранения его первопричин. Необходимо будет согласовать множество деталей, сформулировать основные принципы регулирования, определить сроки заключения мирного соглашения и обсудить возможность временного прекращения огня.
«Как уже было неоднократно заявлено российской стороной, Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова к продолжению таких контактов с украинской стороной по упомянутым сюжетам. И такой подход нашел полное понимание со стороны президента США Дональда Трампа. Теперь, соответственно, слово за Киевом», — заключила Мария Захарова.
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