«Не рассчитываем на здравый смысл Киева»: Захарова подвела итоги переговоров Путина и Трампа

Захарова: мы не рассчитываем на здравый смысл Киева
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Захарова прокомментировала переговоры Путина и Трампа
Захарова прокомментировала переговоры Путина и Трампа Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала итоги телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который состоялся на днях. Обсуждение лидеров стран касалось текущей ситуации вокруг Украины и путей ее политического урегулирования.

Захарова отметила, что в ходе разговора были затронуты важные аспекты возможного мирного решения конфликта. Однако она выразила сомнение в готовности другой стороны к реальным шагам навстречу миру. «Мы, конечно, не рассчитываем на некий здравый смысл, на банковые, но хочется надеяться, что хотя бы инстинкт сохранения остатков государства и государственности там возобладает, и это вынудит занять конструктивную позицию», — заявила она на брифинге по текущим вопросам внешней политики. Трансляция выступления велась на официальном сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, оба лидера провели откровенный и подробный обмен мнениями. Российская сторона подчеркнула свое стремление к достижению окончательного и справедливого урегулирования кризиса. В частности, Москва предложила Киеву начать работу над меморандумом, который мог бы положить начало будущему мирному договору.

МИД РФ отметила, что ключевым моментом в процессе урегулирования должно стать признание невозможности разрешения конфликта без устранения его первопричин. Необходимо будет согласовать множество деталей, сформулировать основные принципы регулирования, определить сроки заключения мирного соглашения и обсудить возможность временного прекращения огня.

«Как уже было неоднократно заявлено российской стороной, Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова к продолжению таких контактов с украинской стороной по упомянутым сюжетам. И такой подход нашел полное понимание со стороны президента США Дональда Трампа. Теперь, соответственно, слово за Киевом», — заключила Мария Захарова.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала итоги телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который состоялся на днях. Обсуждение лидеров стран касалось текущей ситуации вокруг Украины и путей ее политического урегулирования. Захарова отметила, что в ходе разговора были затронуты важные аспекты возможного мирного решения конфликта. Однако она выразила сомнение в готовности другой стороны к реальным шагам навстречу миру. «Мы, конечно, не рассчитываем на некий здравый смысл, на банковые, но хочется надеяться, что хотя бы инстинкт сохранения остатков государства и государственности там возобладает, и это вынудит занять конструктивную позицию», — заявила она на брифинге по текущим вопросам внешней политики. Трансляция выступления велась на официальном сайте МИД РФ. По словам Захаровой, оба лидера провели откровенный и подробный обмен мнениями. Российская сторона подчеркнула свое стремление к достижению окончательного и справедливого урегулирования кризиса. В частности, Москва предложила Киеву начать работу над меморандумом, который мог бы положить начало будущему мирному договору. МИД РФ отметила, что ключевым моментом в процессе урегулирования должно стать признание невозможности разрешения конфликта без устранения его первопричин. Необходимо будет согласовать множество деталей, сформулировать основные принципы регулирования, определить сроки заключения мирного соглашения и обсудить возможность временного прекращения огня. «Как уже было неоднократно заявлено российской стороной, Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова к продолжению таких контактов с украинской стороной по упомянутым сюжетам. И такой подход нашел полное понимание со стороны президента США Дональда Трампа. Теперь, соответственно, слово за Киевом», — заключила Мария Захарова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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