В Забайкальском крае лесной пожар практически полностью уничтожил детский лагерь «Огонек». Как сообщили в пресс-службе МЧС России, открытое возгорание на территории лагеря удалось ликвидировать.
«Огнеборцы МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре в детском лагере „Огонек“. Проводится разбор и проливка конструкций», — говорится в telegram-канале МЧС. По предварительным данным, огнем уничтожены семь построек, еще три здания пожарным удалось отстоять.
Как отметили в ведомстве, тушение пожара было осложнено порывом ветра, который достигал 20 м/с, а также расположение лагеря в труднодоступном месте и низкая огнестойкость деревянных зданий. Все люди, находившиеся внутри были сразу эвакуированы, детей в лагере не было.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники государственного пожарного надзора для установления причин возникновения пожара. Вблизи территории лагеря продолжается тушение природного пожара в лесном массиве на площади 600 гектаров.
В Забайкальском крае 21 мая лесной пожар подошел к селу Татаурово. Огонь также затронул детский лагерь «Огонек» рядом с селом Маккавеево, где были уничтожены несколько зданий. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. К тушению возгорания были привлечены 50 специалистов МЧС и 12 единиц техники, а также местные волонтеры.
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