Детский лагерь в Забайкалье почти полностью уничтожен лесным пожаром. Видео

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Пожарным удалось ликвидировать возгорание в детском лагере в Забайкалье
Пожарным удалось ликвидировать возгорание в детском лагере в Забайкалье Фото:

В Забайкальском крае лесной пожар практически полностью уничтожил детский лагерь «Огонек». Как сообщили в пресс-службе МЧС России, открытое возгорание на территории лагеря удалось ликвидировать.

«Огнеборцы МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре в детском лагере „Огонек“. Проводится разбор и проливка конструкций», — говорится в  telegram-канале МЧС. По предварительным данным, огнем уничтожены семь построек, еще три здания пожарным удалось отстоять.

Как отметили в ведомстве, тушение пожара было осложнено порывом ветра, который достигал 20 м/с, а также расположение лагеря в труднодоступном месте и низкая огнестойкость деревянных зданий. Все люди, находившиеся внутри были сразу эвакуированы, детей в лагере не было.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники государственного пожарного надзора для установления причин возникновения пожара. Вблизи территории лагеря продолжается тушение природного пожара в лесном массиве на площади 600 гектаров.

В Забайкальском крае 21 мая лесной пожар подошел к селу Татаурово. Огонь также затронул детский лагерь «Огонек» рядом с селом Маккавеево, где были уничтожены несколько зданий. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. К тушению возгорания были привлечены 50 специалистов МЧС и 12 единиц техники, а также местные волонтеры.

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В Забайкальском крае лесной пожар практически полностью уничтожил детский лагерь «Огонек». Как сообщили в пресс-службе МЧС России, открытое возгорание на территории лагеря удалось ликвидировать. «Огнеборцы МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре в детском лагере „Огонек“. Проводится разбор и проливка конструкций», — говорится в  telegram-канале МЧС. По предварительным данным, огнем уничтожены семь построек, еще три здания пожарным удалось отстоять. Как отметили в ведомстве, тушение пожара было осложнено порывом ветра, который достигал 20 м/с, а также расположение лагеря в труднодоступном месте и низкая огнестойкость деревянных зданий. Все люди, находившиеся внутри были сразу эвакуированы, детей в лагере не было. На месте происшествия продолжают работать сотрудники государственного пожарного надзора для установления причин возникновения пожара. Вблизи территории лагеря продолжается тушение природного пожара в лесном массиве на площади 600 гектаров. В Забайкальском крае 21 мая лесной пожар подошел к селу Татаурово. Огонь также затронул детский лагерь «Огонек» рядом с селом Маккавеево, где были уничтожены несколько зданий. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. К тушению возгорания были привлечены 50 специалистов МЧС и 12 единиц техники, а также местные волонтеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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