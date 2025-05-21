В Забайкальском крае лесной пожар подошел к селу Татаурово. Об этом сообщает МЧС России.
«Борются с огнем в километре от села Татаурово», — пишет пресс-служба МЧС в официальном telegram-канале. Распространение верхового пожара удалось остановить, однако работы по полной ликвидации еще продолжаются.
В лесной пожар также распространился на территорию детского лагеря «Огонек», который находится рядом с селом Маккавеево. В результате возгорания уничтожено несколько зданий. К тушению пожара привлечены 50 специалистов МЧС и 12 единиц специализированной техники. Кроме того, к спасателям присоединились местные волонтеры, оказывающие помощь в борьбе с огнем.
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