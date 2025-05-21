В Забайкалье лесной пожар подошел вплотную к жилью. Видео

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Распространение верхового пожара удалось остановить (архивное фото)
Распространение верхового пожара удалось остановить (архивное фото) Фото:

В Забайкальском крае лесной пожар подошел к селу Татаурово. Об этом сообщает МЧС России.

«Борются с огнем в километре от села Татаурово», — пишет пресс-служба МЧС в официальном telegram-канале. Распространение верхового пожара удалось остановить, однако работы по полной ликвидации еще продолжаются.

В лесной пожар также распространился на территорию детского лагеря «Огонек», который находится рядом с селом Маккавеево. В результате возгорания уничтожено несколько зданий. К тушению пожара привлечены 50 специалистов МЧС и 12 единиц специализированной техники. Кроме того, к спасателям присоединились местные волонтеры, оказывающие помощь в борьбе с огнем.

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В Забайкальском крае лесной пожар подошел к селу Татаурово. Об этом сообщает МЧС России. «Борются с огнем в километре от села Татаурово», — пишет пресс-служба МЧС в официальном telegram-канале. Распространение верхового пожара удалось остановить, однако работы по полной ликвидации еще продолжаются. В лесной пожар также распространился на территорию детского лагеря «Огонек», который находится рядом с селом Маккавеево. В результате возгорания уничтожено несколько зданий. К тушению пожара привлечены 50 специалистов МЧС и 12 единиц специализированной техники. Кроме того, к спасателям присоединились местные волонтеры, оказывающие помощь в борьбе с огнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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