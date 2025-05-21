В Забайкальском крае в детском лагере «Огонек» близ села Маккавеево произошел крупный пожар, площадь которого достигла 1000 квадратных метров, сообщили в МЧС России. Огонь, раздуваемый сильным ветром, повредил один из корпусов лагеря, а тушение осложняется сухой и ветреной погодой.
«Ветер разнес пожар на тысячу квадратных метров. Огонь локализован, тушение продолжается», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. На месте работают 50 специалистов и 11 единиц техники, включая пожарные расчеты и лесопожарные бригады. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае было зафиксировано приближение лесного пожара к населенному пункту Татаурово. По данным МЧС, огонь удалось остановить примерно в одном километре от села. Несмотря на то, что дальнейшее распространение верхового пожара было предотвращено, работы по его полной ликвидации все еще продолжаются. Кроме того, возгорание перекинулось на территорию детского лагеря «Огонек», расположенного вблизи села Маккавеево.
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