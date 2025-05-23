В Липецкой области госпитализировали пострадавших после атаки дронов ВСУ

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Девять жителей находятся в стационаре после ударов БПЛА
Девять жителей находятся в стационаре после ударов БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Девять человек, пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на жилой дом в городе Елец Липецкой области, находятся на лечении в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«На стационарном лечении находятся девять пострадавших в результате атаки БПЛА украинских националистов на жилой дом в Ельце», — заявили в Минздраве РФ, их слова передает РИА Новости. Отмечается, что все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

По информации губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, в ночь на 23 мая над Ельцом были сбиты несколько дронов, обломки которых упали в промзоне, вызвав пожар, и на жилой дом, повредив порядка 30 квартир. Находившиеся в этих местах люди были эвакуированы, сейчас там работают взрывотехники и экстренные службы. В доме требуется восстановление крыши и окон. 

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Девять человек, пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на жилой дом в городе Елец Липецкой области, находятся на лечении в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. «На стационарном лечении находятся девять пострадавших в результате атаки БПЛА украинских националистов на жилой дом в Ельце», — заявили в Минздраве РФ, их слова передает РИА Новости. Отмечается, что все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Ранее сообщалось о восьми пострадавших. По информации губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, в ночь на 23 мая над Ельцом были сбиты несколько дронов, обломки которых упали в промзоне, вызвав пожар, и на жилой дом, повредив порядка 30 квартир. Находившиеся в этих местах люди были эвакуированы, сейчас там работают взрывотехники и экстренные службы. В доме требуется восстановление крыши и окон. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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