В Липецкой области госпитализировали пострадавших после атаки дронов ВСУ

Девять человек, пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на жилой дом в городе Елец Липецкой области, находятся на лечении в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
«На стационарном лечении находятся девять пострадавших в результате атаки БПЛА украинских националистов на жилой дом в Ельце», — заявили в Минздраве РФ, их слова передает РИА Новости. Отмечается, что все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.
По информации губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, в ночь на 23 мая над Ельцом были сбиты несколько дронов, обломки которых упали в промзоне, вызвав пожар, и на жилой дом, повредив порядка 30 квартир. Находившиеся в этих местах люди были эвакуированы, сейчас там работают взрывотехники и экстренные службы. В доме требуется восстановление крыши и окон.
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